Pogacar triomphant, Nadal retour perdant, Piastri première et résultats mitigés pour les Bleus au basket… Le récap sport du week-end

Des beaux vainqueurs, des vaincus moins vernis, de l'intensité et même une certaine tension, le week-end sportif a été riche en émotions. Pour Tadej Pogacar, celle de la gloire d'un troisième sacre sur le Tour de France. Celle d'une première fois pour Oscar Piastri, qui est devenu le 115e vainqueur de Grand Prix de l'histoire de la F1. Ou celle emplie d'une certaine frustration pour Rafael Nadal ou l'équipe de France masculine de basket, pour ce dernier week-end avant les Jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août).

Tour de France 2024 : Tadej Pogacar un troisième sacre pour un doublé historique

Alors que le suspense était déjà infime avant la troisième et dernière semaine, Tadej Pogacar ne lui aura laissé aucune place. Le Slovène a remporté dimanche le troisième Tour de France de sa carrière, un succès total avec six victoires d'étape. Le glouton de l'équipe UAE Emirates avait remporté la 20e étape samedi au sommet du col la Couillole, avant d'aller chercher un sixième succès sur le contre-la-montre final arrivé dans les rues de Nice dimanche. Il signe ainsi le premier doublé Giro-Tour de France depuis Marco Pantani en 1998.

Jonas Vingegaard, vainqueur des éditions 2022 et 2023, termine cette fois dauphin. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) remporte le maillot à pois, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) le classement par points et apporte le premier maillot distinctif à un coureur africain, Remco Evenepoel empoche le maillot blanc du meilleur jeune.

Tennis : une finale mais pas de titre pour Rafael Nadal avant les JO

Pour son premier tournoi depuis Roland-Garros et son élimination dès le premier tour face à Alexander Zverev, futur finaliste, Rafael Nadal n'a pu aller au bout en Suède, dans le tournoi de Bastad. L'Espagnol a été surclassé en finale par le Portugais Nuno Borges (6-3, 6-2), vainqueur de son premier titre en carrière. La reprise n'est pas idéale pour Rafael Nadal avant d'entamer les JO porte d'Auteuil, à partir du samedi 27 juillet, qu'il abordera sans le moindre titre depuis le début de la saison.

Petite consolation, l'Espagnol a semblé tenir le choc physiquement, avec deux rencontres gagnées en trois sets, dont un affrontement de 3h59 en quarts de finale, face à l'Argentin Mariano Navone, le deuxième match le plus long de sa carrière en deux sets gagnants.

De son côté, Arthur Fils a remporté le plus beau titre de sa jeune carrière, son deuxième seulement sur le circuit. Il est venu à bout (6-3, 3-6, 7-6 [7-1]), au terme d'un combat de près de 3h30, du quatrième mondial Alexander Zverev en finale du tournoi ATP 500 d'Hambourg. De bon augure à six jours du début du tournoi olympique.

F1 : doublé tendu pour McLaren, nouvel accident en fin de course pour Max Verstappen

Le Grand Prix de Hongrie pourrait laisser quelques traces. Sur le tourniquet du Hungaroring, Oscar Piastri a remporté la première course de sa carrière dimanche devant son coéquipier Lando Norris. Mais c'est sur ordre de l'écurie McLaren que s'est fixée la hiérarchie, alors que le Britannique était repassé en tête après les derniers arrêts au stand. Lando Norris a exprimé sa réticence avant de céder. Ce que n'a pas fait Max Verstappen.

Le leader du championnat a une nouvelle fois étalé son agacement envers son écurie, avant d'être fautif à sept tours de l'arrivée en voulant dépasser Lewis Hamilton pour la dernière marche du podium et de terminer cinquième. Lewis Hamilton décroche son 200e podium en carrière. Aux classements, Lando Norris se rapproche même à bonne distance chez les pilotes de MaxVerstappen, et McLaren prend la deuxième place des constructeurs en grignotant également sur Red Bull.

Basket : les Bleues poursuivent leur sans-faute, les coéquipiers de Wembanyama encore battus

Pour son dernier match de préparation aux Jeux olympiques, l'équipe de France féminine a signé une cinquième victoire consécutive face à la Chine (93-76), dimanche. Après leurs succès contre la Finlande (deux fois), la Serbie et le Japon, les Bleues ont fait le plein de confiance à un peu plus d'une semaine de leur entrée en lice face au Canada, le 29 juillet. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane devront également se frotter au Nigéria et l'Australie, dans leur poule, avant une potentielle qualification en quarts de finale.

Moins de réussite côté masculin, les Tricolores ont perdu leur quatrième match d'affilée face à l'Australie (83-82), dimanche, et ne se rassurent pas avant les Jeux. Malgré un bon Victor Wembanyama (17 points, 12 rebonds et huit passes décisives), les Français ont été battus dans les tout derniers instants du match, après une rencontre très équilibrée. Les hommes de Vincent Collet ont six jours pour gommer leurs imperfections. "On sera prêt", a assuré Victor Wembanyama au micro de La Chaîne L'Equipe. Premier élément de réponse dès leur entrée en lice dans le tournoi olympique, samedi 27 juillet à 17h15, face au Brésil.