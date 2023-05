Mayenne : un généreux donateur anonyme promet un don de 8 000 euros pour financer le club de pétanque d'une commune

L'association de pétanque d'Andouillé, qui compte 75 adhérents, veut améliorer ses infrastructures et créer un local pour ranger du matériel, grâce au montant du don.

Un généreux donateur a promis de faire un chèque de 8 000 euros à la commune d'Andouillé (Mayenne), à deux conditions : rester anonyme et financer le club de pétanque local, relate mardi 16 mai France Bleu Mayenne. Cet habitant d'Andouillé souhaite que le club de pétanque de la commune agrandisse ses locaux et refasse ses terrains.

Le maire, interrogé par France Bleu, a appris la nouvelle par téléphone en février. "Je suis toujours très preneur et très content qu'on puisse s'intéresser à sa commune, qu'on puisse participer d'une façon ou d'une autre à la vie associative. Un don, on ne peut demander que ça en tant que maire !", se félicite Bernard Lemaître qui a reçu le donateur. Le maire l'a remercié et respecte son souhait de rester anonyme. "Surtout, je voudrais respecter le plus strictement possible son anonymat. C'est d'abord sa volonté profonde et bien sûr, je trouve ça tout à fait remarquable donc je me dois de garder cet anonymat."

L'association compte 75 adhérents et veut améliorer ses infrastructures et créer un local pour ranger du matériel. "Aujourd'hui, on a besoin de tables de marque, de pouvoir conserver notre tireuse à bière, nos jeux de boules, nos jeux d'entraînement aussi également", détaille à France Bleu le président d'Andouillé pétanque, Cyrille Philippot. "Ça va nous permettre de préparer ce projet, peut-être sur 2024, voire 2025."