NFL : 22 saisons, 7 Super Bowl, des records à la pelle... L'immense carrière de Tom Brady en 10 photos

Le quarterback, légende du football américain, a officiellement annoncé sa retraite mardi, après plusieurs jours de rumeurs et de spéculations.

Cette fois, le "Comeback Kid" ne reviendra pas. Le quarterback américain Tom Brady a annoncé mardi 1er février sa retraite sportive dans un message partagé sur les réseaux sociaux. La rumeur courait depuis plusieurs jours déjà, relayée par les médias américains et la Ligue elle même.

La NFL perd son joueur le plus emblématique, et son plus grand palmarès. Depuis sa première saison en 2000, Tom Brady a remporté sept Super Bowl, et est allé décrocher une batterie de records (touchdowns, victoires en saison régulière) qui ne sont pas prêts d'être battus. Retour en images sur 22 ans au plus haut niveau.