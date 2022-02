NFL : la légende Tom Brady annonce officiellement sa retraite

"J'ai adoré ma carrière NFL, mais le temps est venu de concentrer mon temps et mon énergie sur d'autres choses qui nécessitent mon attention", a expliqué mardi le joueur de Tampa Bay mardi.

"Tom Terrific" raccroche pour de bon. Après avoir joué la montre, Tom Brady a confirmé, mardi 1er février, prendre sa retraite sportive. Le quarterback de Tampa Bay l'a annoncé sur ses réseaux sociaux au sein d'une longue lettre adressée à ses proches, ses coachs, ses coéquipiers et ses supporters.

Féroce compétiteur, il s'est construit un palmarès exceptionnel (sept Super Bowls, record absolu) à l'issue d'une longévité record (22 ans sur les terrains dont 20 dans la même équipe, les New England Patriots).

D'un pari osé au sommet

Le "Comeback Kid" avait entrouvert la porte après la défaite face aux Rams dimanche, laissant entendre qu'il devait réfléchir à de la suite à donner à sa carrière. Court-circuité par l'annonce de sa retraite, ce week-end, par les médias (et par la NFL), le joueur avait cherché à reprendre la main. Sur son podcast, lundi, il se disait "toujours en phase de réflexion". Brady souhaitait, en bon commandant sur et en dehors du terrain, sans doute décider lui-même du moment exact de sa sortie.

Recruté dans l'anonymat au 199e rang durant la sélection annuelle des meilleurs espoirs, par les Patriots en 2000, le mari de Gisèle Bündchen, père de deux enfants, est devenu une icône de son sport, et même de la culture américaine. La NFL perd celui qui a été désigné cinq fois MVP du Super Bowl et trois fois MVP de la saison régulière. Il possède également le nombre record de touchdowns réussis (624), de yards parcourus à la passe (84 520) et de victoires en saisons régulières (243).