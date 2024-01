Un nageur nordiste bat un nouveau record du monde de traversée de la Manche à la nage, en relais, et pour la première fois en hiver

Le nageur nordiste Stève Stievenart a battu un nouveau record du monde de traversée de la Manche à la nage, en relais, en reliant Douvres (Angleterre) au Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) samedi 13 janvier, rapporte France Bleu Nord.

à lire aussi Stève le phoque et la traversée du lac Baïkal : à la rencontre d'un nageur pas comme les autres

Surnommé "le phoque" en raison de ses exploits extrêmes et de son régime alimentaire fait de poissons gras, Stève Stievenart a réalisé cette traversée aux côtés de deux nageurs anglais et deux nageurs écossais. Ensemble, ils ont mis 14h45 à parcourir les quelque 30 km qui séparent les falaises de Douvres du Cap Gris-Nez, le tout dans une eau entre 7 et 9 degrés. "Nous avons enchaîné chacun les relais d'une heure, je dois dire qu'il était difficile de repartir en mer à chaque fois, nous avions à peine le temps de nous réchauffer", raconte le nageur nordiste.

Stève Stievenart avait déjà traversé la Manche en solitaire le 11 novembre 2021, soit à l'époque la traversée la plus tardive, record qu'il a donc battu avec ce nouvel exploit, puisque c'est la première fois que des nageurs relient les deux pays en hiver. Les cinq nageurs ont réalisé cette prouesse afin de lever des fonds pour l'association Power of one, qui s'occupe de sensibiliser à la cause animale et de défendre les animaux des rues, précise France Bleu Nord.