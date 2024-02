Natation : à 99 ans, une Canadienne pulvérise plusieurs records du monde

À 99 ans, la Canadienne Betty Brussel a battu plusieurs records du monde de natation dans la catégorie des 100 à 104 ans, lors du 400 mètres nage libre, du 50 mètres dos et du 50 mètres brasse, à l'occasion d'une compétition le 20 janvier.

Betty Brussel n'est pas une nageuse comme les autres. À 99 ans, la Canadienne a pulvérisé plusieurs records du monde de natation. "Je n'ai jamais été sérieuse, j'y allais en me disant : 'Si je ne gagne pas, ce n'est pas grave.' Et pourtant, je gagne assez souvent", raconte-t-elle. Le 20 janvier, lors d'une compétition à Saanich (Canada), Betty Brussel a fait sensation. Elle a établi des records jamais enregistrés dans la catégorie des 100 à 104 ans, lors du 400 mètres nage libre, du 50 mètres dos et du 50 mètres brasse.



Une concurrence assez faible

"Je ne pense pas avoir quelque chose de spécial. Lorsque je suis sortie du bassin, certains sont venus me voir pour me dire : 'Je pensais que j'étais trop vieux pour commencer et que je devais arrêter mon activité.' Je leur ai répondu : 'Tant que tu te sens bien, tu peux le faire si tu en as envie.'", indique Betty Brussel. Dans sa catégorie, la concurrence est assez faible, voire inexistante, et comme le souligne son entraîneuse, Betty Brussel établira des records à peu près à chaque fois qu'elle nagera.