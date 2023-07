Léon Marchand, recordman du monde du 400 mètres 4 nages : "C'est un nageur qui est hors normes", salue le président de la Fédération française de natation

Le président de la Fédération française de natation félicite Léon Marchand, champion du monde du 400 m quatre nages le 23 juillet aux Mondiaux au Japon. Gilles Sezionale estime que le Toulousain de 21 ans, qui a effacé un record vieux de 15 ans, est un "extraterrestre".

"C'est un nageur qui aquatiquement, est vraiment hors normes par rapport à d'autres", a salué le 23 juillet sur franceinfo Gilles Sezionale président de la Fédération française de natation (FFN), après le nouveau record mondial du 400 m quatre nages, établi par le Français Léon Marchand, battant le précédent record de Michael Phelps, vieux de 15 ans. Le champion du monde a réalisé "quelque chose d'extraordinaire", estime le patron de la FFN. Gilles Sezionale souligne la progression de Léon Marchand qu'il voit bien "nager à des très hautes performances" pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

franceinfo : Comment avez-vous réagi à ce nouvel exploit de Léon Marchand ?

Gilles Sezionale, président de la Fédération française de natation : C'est dans la lignée de ce que nous fait Léon depuis quelque temps déjà. Il est déjà champion du monde. Il a reconfirmé. On retient le record du monde, mais Léon est tellement un extraterrestre dans la natation que tout le monde attendait que ce record tombe. Et la boucle est bouclée. Léon, s'entraînant avec Bob Bowman (entraîneur de Michael Phelps), après avoir été formé par Nicolas Castel aux Dauphins du Toec (à Toulouse). Et là, aujourd'hui, c'est magnifique de le voir avec Phelps qui est avec lui sur le podium. On ne peut que vraiment apprécier d'avoir ce grand champion qui lève la main du nouveau champion. C'est le plus vieux record du monde qui est tombé. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir Phelps, qui est une légende de la natation, qui lève le bras de Léon. C'est magnifique.

Est-ce que vous pensiez voir arriver Léon Marchand aussi vite à ce niveau-là ?

Il a une progression assez fulgurante. Quand il est parti de France pour les Etats-Unis, il nageait à 4'10" à peu près. Aux Jeux olympiques, il était dans cette progression. Ensuite, aux championnats du monde, il fait double champion du monde 200 m et 400 m quatre nages. On est passé d'un nageur qui était à 4'09", 4'10", à 4'04". Tout le monde attendait ça parce que c'est dans la logique de sa progression. On a vu la saison qu'il a faite cet hiver sur toutes les compétitions de son université. Rien n'est acquis dans ce sport. Mais c'est vrai que Léon est tellement extraordinaire. Et il l'a fait. Et maintenant peut-être qu'il va se fixer encore d'autres objectifs.

Comment est-ce que l'on peut expliquer son niveau de performance ?

Léon est un nageur absolument fabuleux dans l'eau. Par rapport à Phelps, il n'a pas tout à fait le même gabarit. Soyons honnête. Après, c'est vraiment de la technique. Il pulvérise le record de Phelps. Je pense que c'est un nageur, au niveau de la technique, qui est extraordinaire. On voit bien sur ses coulées, sur tout ce qu'il fait, c'est parfait. C'est un nageur qui, aquatiquement, est vraiment hors normes par rapport à d'autres. Ce n'est pas un nageur qui nage en puissance. Ce n'est pas forcément le plus gros gabarit. Mais techniquement, il a énormément progressé avec Bob Bowman. Et même si Bob est l'e-coach de l'équipe américaine, la plupart du temps, il est avec l'équipe de France. Et on voit tout ce qu'il peut amener sur un nageur qui a été plus que très bien formé. On voit tout ce que ça a pu lui apporter d'être avec Bob. En un an et quelques, c'est un nageur qui a gagné presque huit secondes. C'est monstrueux.

Il y a d'autres grands rendez-vous à venir. Le plus grand, c'est dans un an à Paris avec les Jeux olympiques. Pour vous, est-ce que cela ne fait aucun doute qu'il sera l'un des grands héros français de ces Jeux ?

Je lui souhaite et je le souhaite. À Paris, le programme fait qu'il va pouvoir faire les quatre courses. On ne peut que lui souhaiter, et espérer pour la natation française qu'il soit ce porte-drapeau. Parce que ce serait extraordinaire s'il arrivait à concrétiser sur ces quatre courses. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Le programme permettra qu'il fasse le 200 m et le 400 m quatre nages, le 200 m brasse et le 200 papillon. Donc ça fait quatre courses, plus les relais. Et c'est là où l'on voit aussi toute sa récupération, d'arriver à enchaîner les courses. Avec toute la saison hivernale qu'il a faite aux Etats Unis, on a vu qu'il était capable de nager à des très hautes performances sur plein de courses.