Il a pris part à la finale du 100 mètres dos la plus rapide de l'histoire. Le Français Yohann Ndoye Brouard a terminé, lundi 20 juin, quatrième de cette course aux championnats du monde de Budapest. Avec un temps de 52"50, le nageur de 20 ans signe son nouveau record personnel, mais a dû s'incliner face à Thomas Ceccon, qui s'est offert le titre mondial et un record du monde ! En 51"60, l'Italien a dominé une finale canon.

"Je vais me remettre au boulot"

"Je suis à six dixièmes du podium. Je n'ai aucun regret, je me suis amélioré à chaque course, a réagi le Français au micro de France Télévisions. Quatrième aux Mondiaux, je ne pouvais pas espérer mieux. Je sentais que Thomas allait fort. C'est monstrueux, 51"6", a-t-il ajouté.

Le dossiste vise les championnats d'Europe, à Rome, en juillet, mais surtout Paris 2024. "J'arrive deuxième Européen en finale, ça ouvre des portes. Mais je viens pour gagner. Je suis encore une seconde derrière les meilleurs, donc je vais me remettre au boulot pour Paris."