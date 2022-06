Il affole tous les compteurs dans les bassins américains. A 20 ans, le Toulousain Léon Marchand est la sensation de la natation française et s'est exilé, depuis 2021, dans l'université d'Arizona State (Etats-Unis) où il fait ses gammes. Sa progression fulgurante, en étant notamment désigné meilleur nageur de la saison régulière universitaire, n'est pas un hasard. Le jeune homme, finaliste des derniers Jeux olympiques à Tokyo sur le 400 mètres 4 nages, est entraîné par Bob Bowman.

Le technicien américain n'est autre que celui qui a forgé la légende Michael Phelps en coulisses. Entre le nageur et l'entraîneur, le courant est vite passé : "Au début, j'étais impressionné parce que c'est Bob Bowman, l'entraîneur de Michael [Phelps], a expliqué le nageur à TLS. Notre relation a vachement évolué depuis le début, on est de plus en plus complices : moi je lui apprends le français, lui m'apprend la natation." Léon Marchand a rendez-vous avec son destin dans le bassin de Budapest (Hongrie), à l'occasion des championnats du monde qui se disputeront du 18 juin au 3 juillet prochain.