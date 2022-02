Natation : les Mondiaux de Fukuoka reportés de 2022 à 2023

Après avoir accueilli les Jeux de Tokyo l'été dernier avec de nombreuses restrictions sanitaires drastiques, le Japon devait accueillir du 13 au 29 mai les championnats du monde de natation en grand bassin, à Fukuoka. La Fédération internationale de natation (Fina) a annoncé, mardi 1er février, reporter la compétition d'un an.

Dans son communiqué, la Fina explique avoir accédé à la demande des organisateurs japonais, soumis à une situation sanitaire encore incertaine.

Sous l'effet de ce changement de calendrier, les championnats du monde de Doha (Qatar), initialement prévus en 2023, seront reprogrammés en janvier 2024, à moins de six mois des Jeux olympiques de Paris 2024.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT



The 19th FINA World Championships in Fukuoka, Japan , have been rescheduled to 14-30 July 2023, with the 20th FINA World Championships in Doha, Qatar , moved to 2024.



Full Article https://t.co/iqpvfCGYo8