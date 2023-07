Mondiaux de natation : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre les épreuves à Fukuoka

Les 20es championnats du monde de natation en grand bassin débutent le 23 juillet à Fukuoka au Japon, pour s'achever le 30 juillet.

C'est au pays du Soleil Levant que les championnats du monde de natation en grand bassin s'ouvrent le 23 juillet à Fukuoka, pour se terminer le samedi 30 juillet. Les meilleurs de la planète se retrouvent au Japon, à un an des Jeux olympiques de Paris. Reportés à deux reprises, les Mondiaux de Fukuoka se déroulent enfin, une année après ceux de Budapest (Hongrie).

Autour de la pépite française Léon Marchand, qui vise encore une fois plusieurs sacres après ses deux titres à Budapest l'an dernier, la délégation Française aura plusieurs chances de médailles avec notamment Maxime Grousset et le capitaine tricolore, Florent Manaudou, alors que chez les femmes Charlotte Bonnet, Mélanie Henique et Marie Wattel porteront l'équipe de France.

Comment suivre les Mondiaux sur France Télévisions ?

Du 23 au 30 juillet, les demi-finales et les finales sont diffusées, tous les jours, sur France 4 et france.tv à partir de 13 heures (sauf le dimanche 30 juillet à partir de 13h25), et jusqu'à la fin des épreuves (entre 14h30 et 14h58).

Le programme des finales des championnats du monde

Dimanche 23 juillet

13h02 (heure française) : 400m nage libre hommes

13h32 : 400m nage libre femmes

14h21 : 400m 4 nages hommes

14h32 : 4x100m nage libre femmes

14h43 : 4x100m nage libre hommes

Lundi 24 juillet

13h02 : 100m brasse hommes

13h09 : 100m papillon femmes

13h46 : 50m papillon hommes

14h23 : 200m 4 nages femmes

Mardi 25 juillet

13h02 : 200m nage libre hommes

13h10 : 1 500m nage libre femmes

13h51 : 100m dos femmes

13h59 : 100m dos hommes

14h45 : 100m brasses femmes



Mercredi 26 juillet

13h02 : 800m nage libre hommes

13h17 : 200m nage libre femmes

13h53 : 200 m papillon hommes

14h01 : 50m brasse hommes

14h48 : 4x100m 4 nages mixte

Jeudi 27 juillet

13h02 : 200m papillon femmes

13h21 : 100m nage libre hommes

13h36 : 50m dos femmes

14h03 : 200m 4 nages hommes

14h45 : 4x200m nage libre femmes

Vendredi 28 juillet

13h02 : 100m nage libre femmes

13h49 : 200m brasse femmes

13h59 : 200m dos hommes

14h24 : 200m brasse hommes

14h40 : 4x200m nage libre hommes

Samedi 29 juillet

13h02 : 50m papillon femmes

13h09 : 50m nage libre hommes

13h42 : 100m papillon hommes

13h57 : 200m dos femmes

14h23 : 800m nage libre femmes

14h45 : 4x100m nage libre mixte

Dimanche 30 juillet

13h02 : 50m dos hommes

13h09 : 50m brasse femmes

13h16 : 1 500m nage libre hommes

13h46 : 50m nage libre femmes

14h01 : 400m 4 nages femmes

14h19 : 4x100m 4 nages hommes

14h37 : 4x100m 4 nages femmes