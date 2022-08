Championnats d'Europe de natation : l'étrange journée de Yohann Ndoye Brouard, contraint à nager seul pour se qualifier en finale du 200 mètres dos

Il est 18h58 dans le Stadio Del Nuoto de Rome, vendredi 12 août, quand Yohann Ndoye-Brouard s'apprête à s'élancer dans sa demi-finale des championnats d'Europe du 200 mètres dos dont il est l'un des favoris. Mais lorsque la course démarre, le mécanisme de son cale-pied se casse et le Français est projeté dans le vide au moment où tous ses concurrents ont déjà lancé la bataille. Un an après sa mésaventure des Jeux de Tokyo, où il avait heurté le mur lors des séries du 100 mètres dos, c'est comme s'il était maudit.

Comme interloqué, le Français tente de refaire surface. Stoïque, à quelques mètres du point de départ, il regarde devant lui essayant de comprendre ce qu'il vient de se passer. Les autres nageurs ont continué leur course. Il y assiste, impuissant. Il vient, peut-être, d'être éliminé alors qu'il concourrait pour le podium, au moins, pour l'or, au mieux.

"Les larmes me sont montées aux yeux"

Rembobinons. Il est 9h57 ce matin, lorsque le pensionnaire de l'Insep débarque pour les séries de l'épreuve. Une teinture blonde platine a remplacé ses bouclettes couleur charbon pour faire comme Sasha Zhoya, la pépite de l'athlétisme français, spécialiste du 110 mètres haies. "Ça lui permet de courir vite donc j'ai voulu essayer. Ca ne rend pas trop mal", explique le géant, rieur. Sur la piste, on ne sait pas, mais dans l'eau, le Français est bel et bien en jambes. Le Savoyard claque un chrono de 1'56"70, à six dixièmes de son record de France, et signe le meilleur temps des séries. Le ton est donné.

Sans le Russe Evgeny Rylov, seul le Britannique Luke Greenbank fait office d'obstacle à la victoire finale. Mais éprouvé après les Jeux du Commonwealth qui se sont terminés il y a une semaine, le vice-champion en titre tire la langue. L'espoir est aussi de mise pour l'autre Français, Mewen Tomac. Ce dernier est d'ailleurs juste à côté de Yohann Ndoye Brouard en demi-finale. Les deux Tricolores se partagent les lignes d'eau 4 et 5 (pour les meilleurs chronos).

Les deux sont attendus en finale. Mais lors de cette fameuse demi-finale, la tendance change complètement avec la chute de Ndoye Brouard. Le Picard, lui, a pu s'élancer mais, peut-être perturbé par l'arrêt de la course de son compatriote, il termine seulement quatrième, ne se qualifiant qu'in extremis pour la finale.

Du côté de Yohann Ndoye-Brouard, c'est le début d'une longue attente. Rapidement hors de l'eau, le protégé de Michel Chrétien réenfile son survêtement pour rester chaud. "C'était un ascenseur émotionnel. Dès que ça a cassé, je me suis dit que, quitte à être disqualifié, il ne fallait pas que je force, que je ne fasse pas une ondulation. Je suis sorti direct. Il fallait faire retomber ma pression."

Le Français est conscient qu'il devra certainement renager dans la soirée, enfin si l'organisation décide de lui permettre de le faire. Sans y croire totalement. "Je me suis dis : 'c'est mort, il ne vont pas me faire renager'. J'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux." Alors qu'il en fait la demande, il est finalement autorisé à renager, mais seul dans le bassin, deux heures après sa demi-finale initiale.

Le retour du grand blond

Mais la curiosité des spectateurs a fait que les tribunes n'ont pas été vraiment désertées au moment où il s'élance dans sa course à retardement, après la longue succession de cérémonies protocolaires. Avec un public tout acquis à sa cause, le Français se lâche. "J'étais pas vraiment tout seul dans cette course, ça m'a même surpris [de voir le public]. Ca m'a donné de la force et j'ai eu un pic d'adrénaline avant de partir."

Avec un chrono de 1'56"39, le Français ne se contente pas d'assurer. Il réalise un meilleur temps qu'en séries et n'est qu'à trois dixièmes de son record de France. Seul le Suisse Roman Mityukov fait mieux que lui (1'56"22). "Que de péripéties !", souffle l'intéressé, qui a encore montré à quel point il savait faire preuve de résilience.