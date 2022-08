Championnats d'Europe de natation 2022 : la Française Analia Pigrée sacrée sur 50 mètres dos

La Française s'est imposée devant Silvia Scalia et Maaike de Waard, dimanche, à Rome. Elle décroche son premier titre international.

Telle une fusée. Analia Pigrée a remporté, dimanche 14 août, la médaille d'or sur 50 mètres dos aux championnats d'Europe de natation à Rome (Italie). La nageuse guyanaise a réalisé un temps de 27"27. Elle améliore son propre record de France de deux centièmes et s'impose devant l'Italienne Silvia Scalia (27"53) et la Néerlandaise Maaike de Waard (27"54). Il s'agit du premier titre international pour la Française, médaillée de bronze aux championnats du monde de Budapest en juillet.

Deuxième meilleur temps des demi-finales, samedi, Analia Pigrée s'est bien lancée grâce à une excellente coulée et a remonté la concurrence pour aller nettement s'imposer. "Je nage pour ça, pour faire des médailles, pour aller le plus loin possible. Championne d'Europe, c'est énorme pour moi, a réagi la dossiste de 21 ans au micro de France Télévisions. Arriver à ce niveau-là, c'est un rêve qui devient réalité."