MMA : le Français Ciryl Gane surclassé par Jon Jones pour le titre des poids lourds de l'UFC

Le combattant vendéen a été balayé en à peine plus de deux minutes de combat par son adversaire, Jon "Bones" Jones, légende du MMA.

Les attentes étaient aussi grandes que la chute n'est brutale. Ciryl Gane n'a pas eu le temps d'exister, samedi 4 mars à Las Vegas, dans sa quête de la ceinture des poids lourds de l'UFC. Le combattant français a été dominé par Jon Jones dès le premier round. Cette deuxième défaite consécutive dans la quête du Graal chez les "gros garçons" marque un sérieux coup d'arrêt pour le natif de la Roche-sur-Yon.

Le combat n'aura duré que 124 secondes précises. Le temps pour Ciryl Gane de porter un premier coup mal placé et presque involontaire, puis de subir la puissance et la technique au sol de son adversaire, légende des arts martiaux mixtes. "Bon Gamin" voulait sa revanche contre un combattant spécialisé dans l'art de la lutte après avoir été mis en difficulté dans l'exercice lors de son dernier affrontement contre le Camerounais Francis Ngannou.

Il a payé pour voir, d'un mouvement de soumission implacable et dont Gane n'a jamais réussi à se défaire. "Il a essayé de me soumettre, mais j'étais à l'aise car il n'avait pas pu appliquer une bonne guillotine, a décrypté Gane. Mais j'avais peur d'une décision de l'arbitre et mon entraîneur m'avait dit de ne pas rester dans cette position, qui est mauvaise. Alors j'ai essayé de bouger, mais il s'est réadapté à ce moment-là, il m'a rattrapé et il m'a fini. Merde..."

Entre colère et frustration

S'il avait subi contre Ngannou, il ne s'était alors incliné que sur décision des juges arbitres. Ce samedi, il a bien plus vite cédé, hagard dans la cage. "C'est une vraie défaite, ma première vraie défaite, a-t-il estimé. Celle contre Francis n'était pas incontestable. Celle-ci fait vraiment mal. Mais elle est déjà derrière moi, je dois aller de l'avant et je vais retourner direct à la salle."

Coincé, piégé tactiquement, Ciryl Gane n'a pu que frapper le sol pour admettre sa défaite. Son statut de champion intérimaire des poids lourds suite au retrait de la catégorie de Francis Ngannou, et à sa victoire le 3 septembre dernier contre Tai Tuivasa, n'aura été que trop éphémère. "Je suis énervé après moi-même. On m'a accordé cette chance de combattre, j'avais peu de temps pour me préparer, mais avec mon équipe on a beaucoup travaillé pour ce moment. Et je n'ai pas eu les bons réflexes durant le combat. Tout est décevant. Je suis vraiment en colère." Ses progrès à faire semblent un peu plus évidents encore désormais, s'il espère un jour pouvoir se hisser au rang des cadors de la discipline.

Tel Jon "Bones" Jones. Revenu dans l'octogone après trois ans d'absence, l'Américain a réussi son pari : asseoir un peu plus son poids dans l'histoire de la discipline en décrochant la ceinture dans une deuxième catégorie de poids après les mi-lourds. Combattant au talent immense mais à la carrière émaillée de nombreux scandales (suspendu deux fois pour dopage, accidents de la route à répétition et délits de fuite…), Jones a signé à Las Vegas sa 28e victoire en 29 combats, douze ans après son premier titre. Gane n'avait alors jamais touché aux sports de combat. Le témoin d'un long chemin restant à parcourir pour "Bon Gamin".