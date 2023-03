MMA : Pourquoi Ciryl Gane peut entrer dans l'histoire des sports de combat français

Le combattant français défiera l'icône américaine Jon Jones, dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas, pour s'emparer de la ceinture mondiale des poids lourds de l'UFC.

L'UFC (Ultimate Fighting Championship), la plus grosse organisation mondiale de MMA, pratique mixant tous les sports de combat, revient sur le devant de la scène, samedi 4 mars, avec un représentant français sous le feu des projecteurs. Le prodige Ciryl Gane, combattant de MMA depuis cinq ans à peine, va combattre une deuxième fois pour la ceinture mondiale des poids lourds de l'UFC, la catégorie qui réunit les adversaires les plus massifs. Le sien, Jon Jones, considéré par certains comme le plus grand combattant de l'histoire, fait son retour à la compétition après trois ans d'arrêt.

"Affronter quelqu'un de ce calibre, ce n'est pas commun, reconnaît Ciryl Gane dans un entretien à l'AFP, jeudi 2 mars. C'est sans aucun doute le plus gros combat de ma carrière et je pense aussi pour le MMA français". Benoît Saint-Denis, autre combattant tricolore de l'UFC, va même plus loin. "Si Ciryl gagne, ça pourrait être l'un des plus grands affrontements de l'histoire des sports de combat français", assure l'ancien militaire des forces spéciales.

Parce qu'aucun Français n'a jamais remporté de ceinture mondiale de l'UFC

Il avait déjà eu sa chance, le 23 janvier 2022. Face à son ancien partenaire d'entraînement Francis Ngannou, Ciryl Gane avait subi la première défaite de sa carrière en MMA, laissant filer son rêve de titre mondial. Après un seul combat et une victoire remarquée lors du premier événement UFC organisé en France, le 3 septembre 2022, l'organisation américaine lui offre une nouvelle opportunité de réaliser ce qu'aucun autre Français n'a accompli : devenir champion du monde de l'UFC.

Un titre d'autant plus symbolique dans l'organisation reine des combats d'arts martiaux mixtes. "Être champion du monde de l’UFC, c’est un peu comme être champion olympique de décathlon, explique Benoît Saint-Denis. Vous êtes le meilleur de tous dans de nombreuses disciplines, vous êtes un peu le Kevin Mayer des sports de combat."

Et le temps presse pour Ciryl Gane. Une autre française, Manon Fiorot, victorieuse lors de ses cinq premiers combats à l'UFC, le talonne de près. "Si Ciryl veut être le premier français champion du monde, c’est maintenant, prévient Benoît Saint-Denis. Après ça, je pense que Manon aura son combat pour le titre. Mais si on pouvait avoir deux champions français à l'UFC, ce serait génial."

Parce que son adversaire est l'un des tous meilleurs combattants de l'histoire

À la suite du départ de Francis Ngannou pour des raisons contractuelles, le poids lourd français devra gravir une nouvelle montagne pour se hisser au sommet du MMA. S'il est peut-être inconnu dans l'Hexagone, le nom de Jon Jones raisonne dans toutes les têtes outre-Atlantique. Plus jeune champion du monde de l'histoire de l'UFC à 23 ans, le 19 mars 2011, la palette technique et l'intelligence de combat de l'Américain en ont fait l'un des meilleurs combattants de tous les temps.

Défait à une seule reprise (disqualification pour coups illégaux) sur ses 27 combats à l'UFC, sa brillante carrière sportive aura aussi été entachée par des dérapages en tout genre en dehors de l'octogone, entre violences domestiques, conduite en état d'ébriété, dopage et drogue.

Jon Jones (à droite) a défendu avec succès sa ceinture de champion du monde de l'UFC pour la 14e fois, un record, face à Dominic Reyes, le 9 février 2020. (RONALD MARTINEZ / AFP)

Après trois ans d'arrêt de compétition, celui qui a tout gagné dans la catégorie des poids lourds-légers (-93kg) va monter d'un étage pour la première fois. Un élément qui pourrait être la clé du combat selon Benoît Saint-Denis : "Passer de lourd-léger à poids lourd, c’est un énorme challenge. Cyril, lui, est un poids lourd naturel. Le combat est vraiment dépendant de Jon Jones, on verra s’il est toujours aussi compétitif en montant d'une catégorie. C’est la grosse incertitude et c'est pour ça que je mettrais quand même un billet sur Ciryl."

Parce que le MMA est devenu un sport planétaire

En pleine croissance partout dans le monde, les organisations de MMA misent sur une stratégie marketing bien précise en se développant majoritairement en ligne et sur les réseaux sociaux. Un rapport établi par Nielsen en avril 2022, leader mondial de la mesure d'audience, avait mis en avant ce phénomène.

En terme de nombre total de vues sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Tiktok), l'UFC comptabilisent 6,6 milliards de vues sur l'année 2021, à la cinquième position devant notamment la Formule 1 (3,8 milliards) et la Premier League (3 milliards). La ligue de combats d'arts martiaux mixtes asiatique, la ONE Championship, se place elle en deuxième position du classement avec 13,8 milliards de vues, juste derrière la NBA (14.5 milliards).

Les ligues sportives classées selon le total de nombre de vues sur leurs réseaux sociaux en 2021. (NIELSEN ANALYSIS)

Légalisé en France depuis le 21 janvier 2020, le MMA tend à se démocratiser, bien qu'il ne fasse pas l'unanimité. Mais l'UFC organisé en France en septembre 2022 a permis de donner un nouvel élan à ce sport très souvent décrié. "L’UFC Paris a touché beaucoup plus de gens qui n’étaient pas connaisseurs de la discipline, ça a mis un coup de flash sur le MMA en France, souligne Benoît Saint-Denis, qui avait signé une victoire remarquable cette soirée-là face au Brésilien Gabriel Miranda. C'est important pour le développement de notre sport."