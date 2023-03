Le ministère des Sports crée un comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport

Alors que plusieurs fédérations sportives françaises ont connu des scandales ces derniers mois, ce nouveau comité aura pour mission de transmettre des propositions au ministère des Sports afin d'améliorer leur gouvernance et la protection des pratiquants.

Alors que les fédérations françaises de football et de rugby, notamment, n'ont pas été épargnées par les scandales ces derniers mois, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a annoncé la création, mercredi 29 mars, d'un comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport. Il sera placé sous la responsabilité de Marie-George Buffet, l'une de ses prédécesseurs au ministère, et de Stéphane Diagana, ancien athlète et champion du monde du 400m haies en 1997.

Tous les deux seront à la tête d'un comité composé de dix autres membres, dont Arsène Wenger, ancien entraîneur des clubs de football de Monaco et d'Arsenal, Stéphanie Frappart, arbitre de football, Jean-François Lamour, champion olympique d'escrime ou encore Isabelle Autissier, ancienne navigatrice. Ils seront chargés, d'ici la fin de l'automne 2023, de formuler des propositions concernant "la gouvernance du sport plus éthique, une meilleure vitalité démocratique au sein des instances et une protection renforcée des pratiquantes et pratiquants, notamment contre toutes les formes de violences et de discriminations", d'après un communiqué.

"A l’approche d’échéances historiques pour notre pays, il est de notre devoir de promouvoir une gouvernance du sport irréprochable sur le plan de l’éthique, de la vie démocratique et de la responsabilité sociétale. Je suis heureuse de ce groupe de personnalités reconnues aux compétences variées, et confiante dans notre capacité de tirer, ensemble, les leçons des crises récentes pour fortifier le modèle sportif français", a réagi Amélie Oudéa-Castera, dans ce même communiqué. Ce nouveau comité débutera ses auditions de divers acteurs du sport à partir du mois d'avril.