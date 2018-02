Le footballeur Paul Pogba est le sportif français le mieux payé de l'année 2017

Avec 22,2 millions d'euros de revenus, le joueur de Manchester United détrône le basketteur Tony Parker à la tête du classement établi par "L'Equipe".

Paul Pogba détrone Tony Parker. Le footballeur de Manchester United est le sportif français le mieux payé en 2017, selon le classement annuel de L'Equipe, dévoilé vendredi 23 février. Le milieu de terrain a gagné 22,2 millions d'euros l'an passé, devenant le premier tricolore à passer la barre de 20 millions d'euros de revenus annuels. Paul Pogba a empoché un salaire brut de 334 000 euros par semaine à Manchester United, plus des primes de performance pour le titre du club en Ligue Europa et la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il a également touché des royalties pour ses droits à l'image et bénéficie d'un juteux contrat de 40 millions d'euros sur dix ans avec Adidas.

Tony Parker, en tête du classement des 50 sportifs français les mieux payés depuis quatre ans, est donc relégué à la deuxième place. En 2017, le basketteur de San Antonio Spurs a engrangé 19,7 millions d'euros, dont 7 millions tirés de contrats publicitaires. Antoine Griezmann complète le trio de tête avec 19,1 millions d'euros de revenus, grâce à son contrat à l'Atlético Madrid et plusieurs partenariats publicitaires (Puma, Gillette, Beats, Sports 2000...).

Les footballeurs dominent largement le "top 50"

Dans le reste du "top 10", la NBA rapporte gros aux Français : Nicolas Batum arrive quatrième (18,9 millions d'euros), Joakim Noah sixième (16,1 millions d'euros), Evan Fournier septième (15,2 millions d'euros) et Ian Mahinmi huitième (14 millions d'euros). Figurent également parmi les 10 premiers les footballeurs Karim Benzema (cinquième avec 16,3 millions d'euros), Franck Ribery (neuvième avec 13,9 millions d'euros) et Ousmane Dembélé (dixième avec 10,7 millions d'euros).

Ces deux sports dominent largement le reste du "top 50" des sportifs français les mieux payés, avec 35 autres footballeurs et deux autres basketteurs. Seuls trois athlètes pratiquant une autre discipline ont réussi à se hisser dans ce classement : le pilote automobile Sébastien Ogier est 15e (9,5 millions d'euros), le judoka Teddy Riner fait son entrée à la 35e place (5,5 millions d'euros), le tennisman Jo-Wilfried Tsonga arrive enfin 45e ex-aequo (5 millions d'euros).