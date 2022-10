Mondiaux de judo 2022 : Manon Deketer en bronze, deuxième médaille française

Deuxième médaille française aux Mondiaux de judo. Après Amandine Buchard vendredi, Manon Deketer a également décroché une médaille de bronze en -63kg aux Championnats du monde (du 6 au 13 octobre) organisés à Tachkent (Ouzbékistan), dimanche 9 octobre. Battue en demi-finale par la numéro 3 mondiale, la Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard, la judoka du Blanc-Mesnil a disposé juste avant la limite de la Polonaise Angelika Szymanska lors de son combat pour le bronze.

A 24 ans, Deketer, alignée pour ses premiers Mondiaux dans la catégorie de la championne olympique en titre Clarisse Agbégnénou - en phase de reprise après avoir donné naissance à sa fille en juin - remporte sa première grande médaille internationale. "Je savais que je pouvais battre les meilleures et aller chercher une médaille. Ca fait un bien fou, c’est un bonheur, le travail paie", a réagi la judoka après sa victoire.

OUUUUIII MANON ! ET DE 2 !!! >



Manon Deketer sort victorieuse de son combat et remporte le bronze.



Premiers mondiaux et première médaille ! Félicitations Manon ! #JudoWorlds #GoLesBleus #FierdEtreJudoka pic.twitter.com/WfM3yQfFki