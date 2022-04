Judo : Shirine Boukli sacrée, Sarah-Léonie Cysique et Amandine Buchard en argent… Le bilan de la première journée des championnats d'Europe

Le coq est déjà en haut du podium. Sur les tatamis de Sofia, capitale bulgare, les judokas français ont brillé lors de la première journée des championnats d'Europe, vendredi 29 avril. C'est surtout du côté des athlètes féminines que les médailles ont abondé dans le clan tricolore. A commencer par le plus beau des métaux, l'or, qui est revenu à Shirine Boukli dans la catégorie des moins de 48 kilos, après sa victoire en finale sur la Portugaise Catarina Costa. L'athlète du Gard s'offre ainsi un second titre continental après celui conquis en 2020, et prend sa revanche après des Jeux de Tokyo manqués (elle avait été éliminée au premier combat).

Shiriiiiiine est sacrée



La 1⃣ère médaille française de ces championnats d'Europe est en or ! #JudoSofia2022 #FierdEtreJudoka pic.twitter.com/4ANLliAy3K — France Judo (@francejudo_) April 29, 2022

Si Boukli a été la seule à ramener l'or, Amandine Buchard (moins de 52 kilos) n'a pas été très loin de la rejoindre. Leader du classement mondial, vice-championne olympique et mondiale, la Française a dû s'incliner après cinq minutes dans le golden score, en finale, pour se contenter d'une médaille d'argent. Il y en a d'ailleurs une autre à signaler dans le clan tricolore : elle est pour Sarah-Léonie Cysique. Battue en finale par l'Israélienne Timna Nelson Levy sur ippon, la judokate n'est pas très loin d'un titre européen individuel, comme en 2020 (bronze) et en 2021 (argent).

Grande première pour Cédric Revol

Du côté des catégories masculines, Cédric Revol, en moins de 60 kilos, a été conquérir une médaille de bronze après une belle bataille. Déclaré vainqueur dans le golden score face au Géorgien Lukhumi Chkhvimiani, l'Isérois obtient sa première breloque à l'échelle européenne. A noter également vendredi, la défaite de Priscilla Gneto (-57 kilos) en repêchage et la journée compliquée de Daikii Bouba et Orlando Cazorla dans la catégorie des moins de 66 kilos.