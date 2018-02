VIDEO. JO d'hiver 2018 : un supporter fait irruption sur la glace en tutu et avec un cache-sexe

L'homme a été raccompagné vers la sortie par les services de sécurité. Régulièrement, ce britannique s'invite sur les pistes d'athlétisme ou les terrains de sport à travers le monde.

C'est un habitué du genre. Le britannique Mark Roberts a débarqué à la patinoire olympique de Pyeongchang (Corée du sud) vêtu d'un tutu rose et d'un cache-sexe en forme de tête singe, vendredi 23 février, rapportent Yahoo Sports et The Sun (en anglais).

Britain’s most prolific streaker makes a comeback on the ice at the #WinterOlympics https://t.co/3uWDS6MNKd — The Sun (@TheSun) 24 février 2018

Sur son torse nu était marque "Peace + Love". Mais pas évident de se mouvoir sur la glace sans patins. Le facétieux est tombé, comme on le voit dans cette vidéo.

Après avoir fait le show, l'homme a été raccompagné par la sortie par le service de sécurité. Le trublion n'en est pas à son coup d'essai. Régulièrement, il s'invite sur les pistes d'athlétisme ou terrains de sport à travers le monde. Selon Yahoo sports, il s'agirait même de sa 562e prestation.