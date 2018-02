REPLAY. JO d'hiver 2018 : le finish incroyable de Martin Fourcade sur la mass start de biathlon

Le suspense était au plus haut jusqu'à la toute dernière seconde. Martin Fourcade a remporté la mass start de biathlon, dimanche 18 février à Pyeongchang (Corée-du-Sud). Les juges ont dû regarder la photo-finish pour savoir qui du Français ou de l'Allemand Simon Schempp avait franchi la ligne en premier. Et c'est finalement l'athlète tricolore qui a été sacré, à 7/10es de seconde près. Le Norvégien Emil Hegle Svendsen complète le podium.

Avec cette victoire, Martin Fourcade offre à la France sa dixième médaille lors de ces JO d'hiver. Il devient ainsi le Français le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques. Après son exploit, de nombreuses personnalités ont félicité le roi mondial du biathlon sur Twitter.

Au bout de l’effort et du suspens, @martinfkde nous fait vibrer et rêver une deuxième fois en offrant une nouvelle médaille d’or à la France. Une légende des Jeux Olympiques d’hiver et du #biathlon. #PyeongChang2018 @franceolympique pic.twitter.com/F0Ymf4JaK9