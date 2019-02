Perrine Laffont : le geste d'une championne

De retour des championnats du monde, où elle a décroché une médaille d'or et une de bronze, Perrine Laffont est aux petits soins pour des enfants malades de l'hôpital Purpan, à Toulouse (Haute-Garonne). "Les conditions sont idéales aujourd'hui. Tout va bien, les enfants sont contents donc c'est top", sourit la championne. Après avoir enchaîné les longs voyages, la championne olympique de ski de bosses revient dans sa station des Monts d'Olmes (Ariège).

"Ils n'avaient jamais vu la neige"

Cette journée exceptionnelle était attendue de longue date par l'Ariégeoise et bien entendu, par ces enfants qui, l'espace d'une journée, oublient la maladie. "Pour la plupart, ils n'avaient jamais vu la neige et la montagne. Il y en a qui sont en train de skier pour la première fois, on ne peut pas rêver mieux comme journée", explique Séverine Ramelet, directrice adjointe de l'association "Un maillot pour la vie".