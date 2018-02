JO d'hiver 2018 : pantalon à fleurs, cravate à pois, costume de "Game of Thrones"... Les tenues les plus insolites vues à Pyeongchang

Les épreuves olympiques prennent parfois des allures de défilé de mode.

Aux Jeux olympiques, le spectacle passe aussi par les vêtements des sportifs. A ce petit jeu-là, Pyeongchang semble encore être un très bon cru. En Corée du Sud, les athlètes ont rivalisé d'inventivité – ou de mauvais goût – pour s'habiller. Attention les yeux, voici notre sélection des tenues les plus osées.

La plus romantique

On pourrait croire à une histoire de paris perdus. Mais non, l'équipe norvégienne de curling aime tout simplement se distinguer avec des pantalons fleuris ou colorés. Le mercredi 14 février, même le réalisateur télé n'en a pas cru ses yeux. Pour célébrer la Saint-Valentin, les Norvégiens ont enfilé une tenue rose avec des cœurs en motif. Mais pas de quoi déstabiliser les athlètes russes, vainqueurs du match 4-3.

The Norwegian men's curling team certainly know how to play in style! #PyeongChang2018 #PyeongChangStyle



패션감각마저 뛰어난 노르웨이 선수들!#평창스타일 pic.twitter.com/OyxeFzsOoq — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 17 février 2018

La plus iconoclaste

A sa façon, la patineuse française Maé-Bérénice Méité a voulu casser les codes sur la glace sud-coréenne. Pas de jupe, pas de froufrou, rien. L'athlète de 23 ans originaire de région parisienne a opté pour... un collant noir. Sobre et sombre. C'est rare dans cette discipline habituée aux costumes bien plus colorés.

Meet Maé-Bérénice Méité, an Olympic Figure Skater from France.



- Dark skinned black woman

- Wore pants for her routine

- Skated to Beyoncé



HAPPY BLACK HISTORY MONTH #BlackHistoryMonth #BlackGirlMagic #BlackExcellence #ItsTooColdForSkirtsOutThere pic.twitter.com/jYkEGqbkup — Annie Y (@BooksAndBoujee) 11 février 2018La plus "jeu vidéo"

La plus futuriste

Comme elle l'a expliqué au site iSport.cz (en tchèque), Ester Ledecka rêve depuis le début de sa carrière d'avoir sa "propre combinaison de course". La championne tchèque a donc demandé à son frère Jonas, dessinateur de BD dans la vie, de lui créer un personnage à son image. Un look de super-héroïne qui a permis à la snowboardeuse de décrocher la médaille d’or... en ski, sur l'épreuve du super G. Ester Ledecka est en effet la première athlète de l'histoire des JO à s'aligner à la fois en ski alpin et en snowboard.

La plus ludique

S'il y avait un concours du meilleur sosie des JO, le curleur américain Matt Hamilton aurait certainement ses chances. Casquette rouge, haut rouge... Il n'en fallait pas plus pour que les internautes y voient une ressemblance certaine avec Mario, le héros du célèbre jeu vidéo de Nintendo.

This Olympic curler looks exactly like Super Mario https://t.co/PzUdO42k4R pic.twitter.com/ln5D4E9HjI — Sports Illustrated (@SInow) 9 février 2018

La plus soporifique

Non, Evgenia Medvedeva ne s'est pas endormie sur la glace. Mais c'est bien avec une couverture sur le dos que la patineuse russe a terminé son show, dimanche 11 février, lors du programme court en individuel lors de l'épreuve par l'équipe. Les athlètes russes – qui évoluent sous la bannière olympique – ont décroché la médaille d'argent, derrière le Canada.

Quand je vais pas bien, je regarde cette performance...☺️#EvgeniaMedvedeva pic.twitter.com/sFw6LxYetr — Nassim Bouras (@BourasNassim) 18 février 2018

La plus ringarde

Du jaune avec des petits pois noirs : Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov étaient raccords sur la glace. Mais le costume ne fait pas tout. Tout récemment sacrés champions d'Europe, les Russes ont fini au pied du podium de l'épreuve de couples du patinage artistique.

Les patineurs russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov lors des Jeux olympiques de Pyeongchang (Corée du Sud), le 15 février 2018. (JUNG YEON-JE / AFP)

La plus médiévale

Il doit sûrement toujours payer ses dettes. Le patineur allemand Paul Fentz a tenté de devenir le roi de la glace en se présentant, le 17 février, devant les juges habillé avec la tenue de Jamie Lannister, l'un des personnages principaux de la série Game of Thrones. Et comme il avait décidé de ne pas faire les choses à moitié, il a dansé sur le morceau Khaleesi, composé par Ramin Djawadi, apparu dans la saison 6 du show de HBO.

Pas de quoi faire perdre le nord aux juges puisque le champion allemand n'a pas réussi à décrocher une médaille, même si son initiative a été sacrée sur les réseaux sociaux.