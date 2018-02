JO d'hiver 2018 : la skieuse Lindsey Vonn appelle Twitter à l'aide pour ne pas être seule à la Saint-Valentin

La star américaine du ski a reçu énormément de réponses, certaines humoristiques et d'autres plus sérieuses. Franceinfo vous en rapporte quelques-unes.

A Pyeongchang (Corée du Sud), il y a des médailles à prendre... et quelques cœurs aussi. La skieuse star américaine Lindsey Vonn a appelé à l'aide son quasi million d'abonnés sur Twitter pour trouver un Jules d'ici mercredi 14 février au soir. "Apparemment c'est la Saint-Valentin... J'ai tout oublié de ça car je suis aux Jeux, et je suis célibataire. Quelqu'un est libre ici aussi pour sortir avec moi #pourquoipas ?", écrit sur le réseau social la championne olympique de descente de Vancouver.

So apparently it’s Valentine’s Day....I forgot all about it because I’m at the #Olympics and I’m single. Anyone else out there single and want to be my valentine? ‍♀️ #worthashot — lindsey vonn (@lindseyvonn) 14 février 2018

Lindsey Vonn, qui a été en couple avec le champion de golf Tiger Woods durant deux ans avant leur séparation en 2015, s'est réjouie de certaines offres de ses abonnés. "C'est plutôt séduisant !" a-t-elle répondu à un homme lui proposant "des bandes de kinésiologie et des aliments enrichis" pour un rendez-vous.

God let it be me... I’ve got feet on the ground in Pyeongchang to hand deliver your valentine in the form of kinesiotape and PRP to heal your ailments ❤️ just say the word — Matt Lucas (@dr_MLucas) 14 février 2018

La skieuse a également été séduite par un internaute poétique. "Les roses sont rouges. Les médailles sont d'or. Je me mettrais bien sur un genou, mais je suis trop vieux", a-t-il écrit en rimes.

Roses are red.

Medals are gold.

I'd get down on one knee,

but I'm way too old.



Happy valentines Miss V, and good luck. X — Jon Randall (@38jonnyboy) 14 février 2018

Promesse de dons et cadeau glacé

"Oh mon dieu, merci. C'est le meilleur cadeau", a-t-elle encore écrit après le message d'un internaute. Ce dernier annonçait avoir fait une donation à la Fondation Lindsey Vonn, qui apporte un soutien aux femmes souhaitant faire des études ou devenir sportives professionnelles.

@lindseyvonn for Valentine's Day, i pledged a donation to the Lindsey Vonn Foundation podium @LV_Foundation! i'll be watching your races and no matter how you finish, gold silver bronze...you have made the USA and especially your g'pa proud! #VonnStrong #PyeongChang2018 — AlexZito (@alexzito) 14 février 2018

D'autres ont répondu de manière plus humoristique. "Eventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure ?" a demandé un utilisateur (peut-être français) de Twitter en citant le personnage de Jean-Claude Dusse, joué par Michel Blanc dans le film Les bronzés font du ski. Un autre s'est lancé dans un photomontage (pas très réussi) avec l'athlète.

TB to last Valentine when we had such a romantic time in my back garden looking at the stars and memorizing the downhill trail in Pyeongchang <3 Happy Valentine :) pic.twitter.com/vnZLp41EHl — Mats Muri Løberg (@MMLoberg) 14 février 2018

Sur place, Lindsey Vonn a également reçu quelques offres, de la part d'un journaliste, qui propose de lui offrir une glace, mais aussi d'un membre de l'équipe américaine de curling. "Je suis avec toi, Lindsey. Je me dirige vers le dîner de la Saint-Valentin organisé par le comité olympique américain", lui indique Tyler George, annonçant sa tournée de boisson énergisante.

Don't want to get you too excited... but I have two melted ice creams that @chloekimsnow rejected yesterday pic.twitter.com/n7y89hbpF6 — Ben Snowball (@BenSnowball) 14 février 2018