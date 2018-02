JO d'hiver 2018 : l'avion de la délégation française atterrit avec deux heures de retard (après s'être perdu au-dessus de la Mongolie)

Voilà une épreuve qui n'était pas au programme des Jeux olympiques d'hiver. Le voyage retour de la délégation française a été plus long que prévu, lundi 26 février. Attendu à Lyon vers 18h30, l'avion a finalement atteri vers 20 heures. Selon 20 Minutes, qui s'appuie sur le site Flight Radar, le vol F4001 a connu "un gros ralentissement en survolant la Mongolie" pour une raison encore inexpliquée. "Ce qui l’a obligé, après avoir tourné en rond dans le ciel quarante-cinq minutes en attendant une redirection, à être dérouté vers l’aéroport de Prague pour y faire le plein et finir le trajet en direction de Lyon", écrivent nos confrères.

French Olympic Team flying home from #OlympicGames2018 https://t.co/u5QebOAu2V pic.twitter.com/TvIsqG3pJN

Plusieurs athlètes ont profité de leur escale dans la capitale tchèque pour raconter (avec humour) leur mésaventure sur Twitter. C'est le cas du biathlète Antonin Guigonnat.

On s’est un peu perdu au dessus de la Mongolie... on s’est arrêtés en l’air un peu plus d’une heure! Actuellement en ravitaillement a Prague. https://t.co/zNURZ8LN5t