Jeux paralympiques d'hiver : six médailles en deux jours pour les Bleus

Engagée dans cinq spécialités de ski alpin, Marie Bochet s'est imposée ce dimanche matin en super-G comme en descente la veille. Quand Arthur Bauchet se jette dans le vide, c'est pour une nouvelle médaille. À 17 ans, il a décidé de marquer son temps, de s'imposer dans la cour des grands. Sous les yeux de sa mère, le benjamin des Bleus a remporté sa deuxième médaille, une nouvelle médaille d'argent en super-G (catégorie debout).

Bronzé à 41 ans

À 41 ans, Frédéric François n'est pas venu aux Jeux paralympiques de Pyeongchang (Corée du Sud) pour faire de la figuration. Sous ses skis, la neige chante. L'expérience a payé. Il a gagné du bronze en super-G (catégorie assis). Un vrai tube. "Je ne voulais pas laisser que des petits jeunes sur le podium non plus", a-t-il plaisanté. L'équipe de France comptabilise six médailles et ce n'est que le deuxième jour de compétition.