Jeux paralympiques : Arthur Bauchet décroche l'argent en slalom debout, Frédéric François remporte le bronze en slalom assis

Nouvelles médailles pour la France aux Jeux paralympiques de Pyeongchang (Corée du Sud). Le jeune Arthur Bauchet, benjamin de l'équipe de France, a décroché une médaille d'argent sur le slalom (catégorie debout) et Frédéric François a remporté le bronze dans la même spécialité, en catégorie assis, samedi 17 mars. La France compte désormais 18 médailles aux Jeux paralympiques d'hiver.

En 1 min 36 sec 50/100e sur l'ensemble des deux manches, Arthur Bauchet, 17 ans, décroche sa quatrième médaille dans ces Jeux, ses premiers. Le benjamin de l'équipe de France a déjà obtenu trois médailles d'argent en super combiné, en descente et en super-G debout.

Arthur Bauchet a échoué à 39 centièmes de seconde du Néo-zélandais Adam Hall, champion paralympique en 1 min 36 sec 11/100e. L'Américain Jamie Stantgon, en tête à l'issue de la première manche, prend la médaille de bronze en 1 min 37 sec 37/100e.

"On lâche rien"

Frédéric François, paraplégique âgé de 41 ans, en est pour sa part à sa troisième médaille dans ces Jeux olympiques d'hiver, après celles en bronze sur le super-G assis et en argent dans le super-combiné assis. Quatrième après la première manche, il a réussi le meilleur temps de la seconde pour terminer sur la troisième marche du podium en 1 min 42 sec 03/100e.

"Ce slalom n'était vraiment pas simple. Ce matin je n'ai pas fait une belle [première] manche, et je suis bien content d'en être là cet après-midi", a déclaré Frédéric François au micro de France 3. "Ma devise c'est 'on lâche rien', il fallait juste faire de son mieux et rien lâcher", a-t-il ajouté.

Dans ce slalom assis, c'est le Croate Dino Sokolovic qui a été sacré en 1 min 39 sec 82/100e, devant l'Américain Tyler Walker, vice-champion paralympique en 1 min 40 sec 55/100e.