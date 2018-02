Jeux olympiques : un haut dirigeant nord-coréen va se rendre en Corée du Sud

On ne sait pas s'il assistera ou non à la cérémonie d'ouverture des JO, programmée pour le jour de son arrivée.

Une visite diplomatique rare. Kim Yong-nam, un haut responsable nord-coréen aux fonctions honorifiques, va se rendre en Corée du Sud, vendredi 9 février, pour une visite de trois jours, en lien avec les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, a annoncé le 4 février le gouvernement sud-coréen.

Kim Yong-Nam, qui ne fait pas partie de la famille du leader Kim Jong-un, sera accompagné de trois autres responsables politiques et d'une équipe de soutien de dix-huit membres. Mais on ne sait pas s'il assistera ou non à la cérémonie d'ouverture des JO, programmée pour le jour de son arrivée.

Les deux pays sont convenus de défiler ensemble sous la bannière de l'unification à la cérémonie d'ouverture et de former une équipe commune de hockey sur glace féminine.