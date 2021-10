Pékin 2022 : la flamme olympique allumée sur le site grec d'Olympie à huis clos

La flamme olympique pour les Jeux d'hiver 2022 de Pékin, qui auront lieu du 4 au 20 février 2022, a été allumée lundi 18 octobre sur le site antique grec d'Olympie selon le rituel traditionnel mais en l'absence du public à cause du Covid-19.

