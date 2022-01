Les stations de trail s'ouvrent aux personnes en situation de handicap

Depuis la pandémie, de nombreux Français se sont tournés vers les disciplines sportives de plein air. Parmi elles, le trail, qui séduit de plus en plus d'adeptes. D'autant que la pratique fait un grand pas vers la prise en compte des personnes en situation de handicap. En partenariat avec la Fédération française handisport (FFH), la marque Rossignol a lancé fin 2021 un label accessibilité, pour permettre aux personnes en situation de handicap de s'aventurer sur les parcours de trail en toute sécurité. Toutes les stations partenaires sont regroupées depuis jeudi 5 janvier sur une même application, intitulée On Piste.

Des indications supplémentaires

Le principe ? Donner des informations complémentaires sur les itinéraires, essentielles pour jauger la faisabilité ou non du parcours pour une personne en situation de handicap. Si la difficulté générale du parcours, le kilométrage et le dénivelé doivent être mentionnés pour tous les tracés, ces informations ne sont pas toujours assez précises pour certains pratiquants en situation de handicap.

Pour obtenir le label, les stations doivent donc indiquer la typologie du sol sur leurs parcours (terrains meubles ou durs, sentiers), le type d'obstacles rencontrés et leur géolocalisation. Et aussi la largeur des voies, "une information importante pour les personnes en fauteuil roulant, mais également pour les personnes déficientes visuelles et malvoyantes, qui ont l'habitude de courir côte à côte avec leurs guides", souligne Emmanuel Buchoud, directeur sportif randonnée à la FFH. Ces informations vont avoir une importance sur le choix de la prothèse ou du fauteuil à utiliser, explique-t-on à Rossignol.

Le niveau de difficulé des circuits est indiqué par trois couleurs : vert pour les parcours faciles, bleu pour les difficultés moyennes et rouge pour les tracés compliqués. Le dénivelé et le kilométrage sont également mentionnés. (CAPTURE D'ÉCRAN)

Ne laisser personne "sur le bord de la route"

Le label est le fruit d'un an de travail et de réflexion avec Rossignol et la commission d'athlétisme de la FFH. "L'idée était d'éviter de laisser des gens sur le bord de la route et rendre la pratique la plus accessible possible", souligne Emmanuel Buchoud. Toutes ces informations sont regroupées sur la nouvelle application de Rossignol, On Piste, elle-même pensée pour être utilisable par un maximum de personnes. "Par exemple, les notifications qui indiquent qu'on perd le cap sont à la fois sonores et vibrantes, pour les publics sourds", précise le membre de la FFH.

"Rendre accessible, mais sans dénaturer", c'est le pari de Rossignol, explique Laurent Foissac chargé du développement des stations pour la marque française. Aucun tracé n'est modifié, le but étant de donner les clés aux sportifs pour qu'ils puissent juger s'ils sont en capacité de terminer un parcours. Pour celui qui a chapeauté le projet, il était important de "responsabiliser le pratiquant en lui donnant des informations pour qu'il soit acteur de son choix, parce qu'il y a autant de handicaps que de personnes."

Plus de 40 circuits accessibles

La démarche de labélisation se fait de manière volontaire par les stations de trail qui le souhaitent. Sur les 800 parcours existant en France et dans les pays voisins, 41 ont reçu le label d'accessibilité. Plusieurs stations aux quatre coins de la France ont démarré le processus. Celle de Niort a été la première à obtenir le précieux sésame, en octobre 2021. Parmi la quinzaine de tracés proposés par la station des Deux-Sèvres, quatre sont accessibles aux personnes en situation de handicap."Nous voulions donner la possibilité à chacun de pouvoir profiter du parc naturel du Marais poitevin, quel que soit son profil", indique Laurent Gallas, responsable du pôle commercial à l'Office du tourisme de la ville.

Les circuits de Niort ont été testés en amont par des membres du Comité départemental handisport des Deux-Sèvres. (Station Trail Niort Marais poitevin)

La station de Niort a travaillé en étroite collaboration avec le Comité départemental handisport des Deux-Sèvres sur l'inventaire et la validation des parcours. Pour son président, Stéphane Guitard, les tracés ont de multiples atouts. "Les parcours sont très agréables, on longe la Sèvre, c'est très tranquille. Cela montre que le trail a sa place sur des secteurs plats. Et puis, il y a un côté convivial qu'on ne trouve pas partout, puisque tout le monde y a accès", explique le pratiquant en fauteuil après avoir testé les circuits avec un ami déficient visuel et un autre en prothèse.

"Beaucoup nous disent que cela leur permet de franchir le pas, de lever des barrières et cela favorise l'autonomie à la pratique", résume avec satisfaction Emmanuel Buchoud. "Ils apprécient qu'on s'adresse à eux et qu'on les prenne en compte, sans pour autant les mettre dans des cases", complète Laurent Foissac. D'autres stations comme celles de Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes) et Bagnoles-de-l'Orne (Orne) devraient être labellisées dans les prochains mois.