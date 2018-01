Euro de handball : la France se console en remportant le bronze face au Danemark

Après l'argent aux JO 2016 et l'or au Mondial 2017, les Experts s'offrent un troisième podium d'affilée sur la scène internationale.

Ils terminent sur une bonne note. Les handballeurs de l'équipe de France ont remporté la médaille de bronze de l'Euro, dimanche 28 janvier, en prenant le dessus sur le Danemark (32-29) lors de la "petite finale" de la compétition en Croatie. Après l'argent aux JO 2016 et l'or au Mondial 2017, les Experts s'offrent un troisième podium d'affilée sur la scène internationale.

Après une entame de match hésitante, les Français ont pris les commandes de la rencontre aux alentours de la 20e minute de jeu. Champions du monde en titre, ils n'ont ensuite plus laissé les Danois, qui les avaient privés de l'or aux Jeux de Rio, revenir à leur hauteur. A la clé, une victoire obtenue avec sérénité, et avec un grand Nikola Karabatic (9 tirs réussis sur 10 tentés).

"C'est une médaille ultra-méritée, s'est réjoui l'entraîneur français, Didier Dinart. Je suis heureux pour les joueurs, car ils ont souffert de la défaite face à l'Espagne. Ce soir, quel qu'il soit, le champion d'Europe aura plus de défaites que nous." Invaincus jusqu'aux demi-finales, les Français n'ont perdu qu'un match du tournoi, tandis que la Suède et l'Espagne se sont respectivement inclinées trois et deux fois avant la finale.