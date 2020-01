Euro de handball 2020 : la France éliminée d'entrée de jeu après sa défaite contre la Norvège (26-28)

Après sa défaite en ouverture du championnat d'Europe contre le Portugal, l'équipe de France s'était placée dans une situation plus qu'embarrassante. Elle n'a pas réussi à s'en relever.

La France prend la porte. Dimanche 12 janvier, les Bleus se sont fait éliminer dès le premier tour de l'Euro 2020 de handball avec une défaite face à la Norvège, vice-championne du monde (26-28). L'équipe de France s'était déjà placée dans une situation plus qu'embarrassante après sa défaite en ouverture du championnat d'Europe contre le Portugal. Elle n'a pas réussi à s'en relever et cela devrait en inquiéter plus d'un, à six mois des Jeux olympiques et après un Mondial où la France n'avait pas totalement convaincu.

A la fin de la première mi-temps, pourtant, les Bleus menaient très légèrement au score... avant de perdre la main en seconde partie. Le jeu poussif et assez lisible de l'équipe de France a énervé les supporters au point que certains demandent la tête du coach, Didier Dinart. Face aux Bleus, le gardien norvégien a notamment fait des miracles avec une série d'arrêts consécutifs.