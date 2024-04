Handball : la France désignée co-organisatrice du Mondial masculin 2029 avec l'Allemagne

Un mondial co-organisé par le pays le plus titré, la France (6), et celui qui réalise les meilleures affluences, l'Allemagne. La candidature commune des deux pays pour accueillir une édition du championnat du monde a séduit la Fédération internationale (IHF), qui leur a attribué l'organisation du tournoi de 2029, mardi 16 avril, aux dépens d'une candidature commune du Danemark, de la Norvège et de l'Islande. Il s'agira du quatrième mondial de handball masculin accueilli dans l'Hexagone, après ceux de 1970, 2001 et 2017.

En janvier, l'Euro masculin qui s'était déroulé en Allemagne avait dépassé la barre du million de spectateurs dans les salles, très souvent à guichets fermés. Un Euro durant lequel les Bleus avaient brillé pour s'offrir un quatrième sacre européen.

Les deux nations s'allieront donc pour accueillir les fans de hand dans des sites de compétition qui ne sont pas encore connus. D'ici 2029, l'Allemagne accueillera déjà le Mondial de hand féminin en 2025, avec les Pays-Bas. La France est elle également candidate pour l'organisation de l'Euro masculin 2030 ou 2032, dont l'attribution sera officialisée en décembre 2024.