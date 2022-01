Euro 2022 de handball : " On avait à cœur de montrer un autre visage", se félicite Karl Konan après la victoire de l'équipe de France face au Monténégro

Ils se sont octroyés le droit de jouer un "quart de finale" face au Danemark, mercredi. Deux jours après leur défaite face à l'Islande, les Français de Guillaume Gille ont battu le Monténégro (36-27), lundi 24 janvier 2022. Épilogue d'une journée bien remplie, à en croire Aymeric Minne : "On a eu plein de bonnes nouvelles aujourd'hui : on n'a pas eu de nouveaux cas, il y a le retour de Karl et la victoire de la Croatie contre l'Islande."

Face aux Monténégrins, les Bleus "avai[en]t à coeur de montrer un autre visage, le vrai visage de l'équipe de France", explique le revenant Karl Konan, estimant par ailleurs que "le travail a été fait dans l'ensemble". "On était pratiquement morts il y a un jour, les Croates ont été sérieux, c'est relancé et j'espère que ça va continuer ", poursuit le gardien Wesley Pardin. Prochaine étape face au Danemark mercredi (20h30), pour accéder au dernier carré en cas de nul ou de victoire.