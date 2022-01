Dominateurs face à un adversaire modeste, les Bleus se sont imposés avec sérieux face aux Pays-Bas, jeudi 20 janvier, pour leur premier match dans le tour principal de l'Euro 2022 (34-24). Alors qu'ils avaient pris le large en début de rencontre, ils se sont tout de même fait rejoindre avant la mi-temps, avant de disputer une deuxième période beaucoup plus solide grâce aux arrêts de Vincent Gérard et aux buts d'Aymeric Minne.

Un "petit relâchement" avant la pause

À l'issue de la rencontre, Nikola Karabatic a souligné le bon départ des Français : "On a très bien commencé le match". Mais Nicolas Tournat a aussi évoqué le "petit relâchement" des Bleus avant la mi-temps, avant une bien meilleure prestation en seconde période : "On a mis beaucoup plus de rythme et on savait qu'ils ne pouvaient pas tenir 60 minutes comme ça". L'équipe de France peut désormais se concentrer sur sa confrontation face à l'Islande, samedi à 18 heures.