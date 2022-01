Euro 2022 de handball : qualification de la France, revanche des derniers JO... Ce qu'il faut savoir sur le match Danemark-France

La France affronte, mercredi 26 janvier à 20h30, une équipe du Danemark confiante et déjà qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2022 de handball. Les joueurs de Guillaume Gille ont pu profiter du revers de l'Islande face à la Croatie pour se relancer dans la course au dernier carré de la compétition.

Quels scénarios pour une qualification française ?

Dans un premier temps, il faudra jeter un œil du côté du match de l'Islande à 15h30. Aron Pálmarsson et ses coéquipiers affrontent le Monténégro et devront impérativement s'imposer. En cas de défaite ou de match nul des Islandais, la France serait qualifiée pour les demi-finales avant même de jouer face au Danemark. Si l'Islande remporte son match, les Bleus devront obtenir un match nul ou une victoire pour accéder à la suite de la compétition.

Le Danemark, un cador du handball qui cale à l'Euro

Champions du monde en 2019 et en 2021, champions olympiques en 2016, les Danois ont été vaincus par la France en finale des derniers Jeux olympiques. Cependant, les joueurs de Nikolaj Bredahl Jacobsen ont moins de réussite en Championnats d'Europe. Deux fois champions d'Europe (en 2008 et 2012), mais sortis lors des phases préliminaires en 2020, comme les Français, leur dernière finale dans la compétition remonte à 2014, soldée par une défaite face aux Experts (41-32).

En forme depuis le début de la compétition, les Danois n'ont pas fait le moindre faux-pas lors des six premières rencontres. Plus largement, le Danemark ne s'est pas incliné dans une rencontre depuis la défaite face à la France en finale des JO de Tokyo. Les Danois étant déjà qualifiés, les Bleus pourraient profiter de certaines rotations de joueurs dans l'équipe adverse afin de préserver les meilleurs éléments pour les demi-finales.

Une revanche des derniers JO dans l'air ?

Depuis 2018, les deux sélections se sont affrontées à onze reprises et les débats sont assez équilibrés avec cinq victoires pour chaque équipe et un match nul. L'année dernière, il y a eu trois France-Danemark, deux amicaux remportés par les Danois et la finale les Jeux olympiques remportée par la France.

❤ ILS L'ONT FAIT !!! L'équipe de France de handball est championne olympique ! Les Bleus ont tremblé mais sont venus à bout du Danemark dans un match à suspense (25-23). FA-BU-LEUX bravo les garçons ! #JeuxOlympiques



— francetvsport (@francetvsport) August 7, 2021

Si l'on peut penser à un sentiment de revanche de la part du Danemark suite aux JO, Valentin Porte évoque, lors de la conférence de presse du 25 janvier, "un contexte totalement différent". Le capitaine de l'équipe de France affirme qu'à ce stade de la compétition, "pour eux le match n’a aucun enjeu, pour nous il est décisif, ça n’a rien à voir avec une finale olympique". Privés de titre olympique par les Bleus en août dernier, les Danois voudront-ils jouer un mauvais tour aux Français ou se concentrer uniquement sur leur demie ?

Le Danemark, du talent à toutes les générations

L'adversaire de la France possède de nombreux joueurs de classe mondiale. L'une des stars de l'équipe n'est nul autre que le joueur du Paris Saint-Germain, Mikkel Hansen. À 34 ans, l'arrière gauche compte 233 sélections pour 1205 buts inscrits avec sa sélection nationale. Élu meilleur joueur de la compétition lors des Championnats du monde de 2021, il est le joueur emblématique du Danemark.

La sélection possède un autre joueur en grande forme en la personne de Mathias Gidsel. À seulement 22 ans, le joueur de GOG Håndbold est l'une des révélations de la compétition. Actuel 8e meilleur buteur de l'Euro 2022, il affiche une efficacité chirurgicale sur ses tirs (97.2%), avec 35 buts inscrits sur 36 tirs tentés.

Deux équipes au complet ?

Pour le moment, le Danemark est l'une des seules équipes du Championnat d'Europe à avoir été épargnée par le Covid-19. Sauf retournement de situation, les Danois devraient être au complet pour affronter la France. De leur côté, les Bleus ont enregistré les retours de Karl Konan et de Ludovic Fabregas lors du match face au Monténégro. Dylan Nahi, touché par la grippe, devrait aussi faire son retour contre le Danemark.

Lors de la conférence de presse du 25 janvier, le sélectionneur de l'équipe de France, Guillaume Gille, a affirmé que tous les tests Covid-19 étaient négatifs après le match de lundi. L'ancien international français affirme que l'équipe "a retrouvé une certaine stabilité face au Monténégro", notamment grâce au retour de Karl Konan, malgré le fait qu'il ait "vécu quasiment une semaine en isolement".