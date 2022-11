DIRECT. Euro de handball 2022 : déjà qualifiée pour les demi-finales, la France défie l'Espagne lors du dernier match du tour principal

C'est toujours invaincues que les Bleues poursuivent leur championnat d'Europe. Qualifiée pour les demi-finales en battant l'Allemagne (29-21) mardi 15 novembre à Skopje (Macédoine du Nord), et assurée de terminer première de son groupe (cinq victoires en autant de matchs joués), l'équipe de France affronte mercredi 16 novembre ses voisines espagnoles lors d'un match sans enjeu. Un dernier rendez-vous pour les Bleues avant de s'envoler jeudi pour la capitale slovène Ljubljana, hôte des demies puis de la finale.

Cette ultime journée du tour principal doit permettre de désigner les rivales des championnes olympiques en titre pour une place en finale. La France pourrait rencontrer la Suède, le Danemark ou la Slovénie. Face à l'Espagne, l'entraîneur tricolore Olivier Krumbholz va en profiter pour faire tourner ses joueuses afin de mettre en repos les plus sollicitées du groupe et ainsi offrir les premières minutes de jeu dans un grand tournoi international à de plus jeunes recrues comme la troisième gardienne Camille Depuiset et à la demi-centre Léna Grandveau (19 ans). Suivez le match en direct.