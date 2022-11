Euro de handball 2022 : les Bleues s’imposent largement face à la Macédoine du Nord pour leur entrée en lice

Sacrées en 2018, déchues par la Norvège en 2020, les Bleues s’avancent ambitieuses dans cet Euro 2022. Favorites face aux Macédoniennes, les Tricolores ont rapidement pris les commandes de la rencontre avant de s’imposer logiquement (24-14), samedi 5 novembre, à l’occasion de leur premier match de poules de la compétition.

Malgré une finition poussive en début de rencontre, l’équipe de France a pu compter sur une défense agressive et une Cléopâtre Darleux infranchissable dans les buts pendant près de 15 minutes pour asseoir sa domination (9 arrêts au total). Les portières tricolores, Darleux puis Floriane André (22 ans, 3 arrêts), ont été de parfaites rampes de lancement pour les contre-attaque bleues qui ont transpercé le mur macédonnien.

"L'essentiel est acquis, on a été solide. Mais on ne s'est jamais libéré en attaque, on a perdu des ballons un peu bêtes."