Guerre en Ukraine : la Fédération internationale de gymnastique ouvre une procédure disciplinaire contre le Russe Ivan Kuliak après "un comportement choquant"

L'image a fait le tour du monde et en a stupéfait plus d'un. Le gymnaste russe Ivan Kuliak, troisième de la Coupe du monde de Doha au Qatar, dans l'épreuve masculine des barres parallèles, samedi 5 mars, arborait sur sa combinaison de compétition le "Z", symbole de l'armée russe dans le conflit face à l'Ukraine. En fin d'après-midi, dimanche, la Fédération internationale de gymnastique (FIG) a annoncé dans un communiqué envoyé à franceinfo: sport demander "à la Gymnastics Ethics Foundation d'ouvrir une procédure disciplinaire" contre l'athlète "à la suite de son comportement choquant."

Russes et Biélorusses interdits de compétition dès lundi

La Gymnastics Ethics Foundation est l'instance chargée de maintenir la sécurité et l'équité dans la gymnastique. Les prochains jours seront décisifs pour ces deux instances, qui devront se positionner en réponse au geste du gymnaste russe Ivan Kuliak. Le podium de la compétition, avec Ivan Kuliak, troisième, et l'Ukrainien Illia Kovtun, vainqueur, a été tendu. Les deux athlètes ont pris soin de s'éviter au maximum.

La FIG a également confirmé adopter de nouvelles mesures contre la Russie et la Biélorussie à compter du 7 mars prochain. A partir de lundi, les athlètes et officiels russes et biélorusses, y compris les juges, ne seront plus autorisés à participer aux compétitions de la FIG, ni aux compétitions estampillées FIG.