Guerre en Ukraine : le gymnaste russe Ivan Kuliak partage un podium avec un athlète ukrainien et affiche son soutien à l'invasion russe

Il va falloir s'y habituer : les compétitions sportives internationales et les podiums risquent d'être régulièrement pris comme tribune médiatique pour afficher ses positions sur le conflit russo-ukrainien. Cela a été le cas, samedi 5 mars, lors d'une des manches de coupe du monde de gymnastique artistique à Doha (Qatar). Cette compétition était la dernière autorisée pour les athlètes russes et biélorusses. A partir du lundi 7 mars, et pour une durée indéterminée, ils ne pourront plus concourir à aucune compétition internationale de gymnastique en lien avec la Fédération internationale (FIG), comme l'a annoncé la FIG le 4 mars dernier.

Mais en attendant, ces athlètes ont pu participer et défendre leurs chances lors de cette manche de coupe du monde à Doha samedi. Lors de l'épreuve masculine des barres parallèles, l'athlète russe de 20 ans Ivan Kuliak a affiché son soutien aux forces militaires russes ayant envahi l'Ukraine. Sur son torse, Kuliak a collé la lettre "Z" au milieu de son justaucorps (sur les images de la Fédération italienne de gymnastique qui a publié un replay de la compétition, passage à 1h40). Un geste qui ne peut être que perçu comme une provocation, alors même qu'un athlète ukrainien, Illia Kovtun, âgé lui de 19 ans, concourait à ses côtés.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO