Golf : Tiger Woods de retour au Masters d'Augusta, 13 mois après son accident de voiture

Encore un "comeback" pour Tiger Woods. Le golfeur américain a annoncé son grand retour à la compétition mardi 5 février lors d'une conférence de presse. Victime d'un accident de la route il y a un peu plus d'un an, l'ancien numéro 1 mondial sera finalement bien présent dès jeudi sur les immenses greens d'Augusta pour le début du Masters, premier Grand Chelem de la saison.

"Do you think you can win the Masters this week?"



"I do." pic.twitter.com/KGmfEVT9o5