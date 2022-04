Masters d'Augusta : le possible retour de Tiger Woods enflamme le monde du golf

Les récents déplacements de Tiger Woods agitent ses plus grands fans qui espèrent le voir de retour au Masters d'Augusta, jeudi, plus d'un an après son grave accident de voiture.

Tout est parti d'une vidéo devenue virale diffusée sur les réseaux sociaux, dimanche 27 mars, avant d'être rapidement supprimée. On y aperçoit Tiger Woods en train de jouer sur le parcours du Medalist Golf Club (Floride), non loin de son domicile. À environ dix jours du 86e Masters d'Augusta, premier des quatre tournois Majeurs de la saison, qui débute jeudi 7 avril (jusqu'au dimanche 10 avril), ces images, qui pourraient paraître anodines, ont passionné les fans de golf à travers le monde.

Here’s the Tiger Woods video that was deleted pic.twitter.com/zfi4LOn7U2 — PGA Trackr (@PGATrackr) March 27, 2022

La toile s'est embrasée davantage en début de semaine dernière, quand de nombreux internautes ont traqué virtuellement le plan de vol du jet privé de Tiger Woods, avant de laisser exploser leur joie quand l'avion s'est posé, mardi 29 mars, où tout le monde le souhaitait : à Augusta. Si la présence du Tigre en Géorgie était prévue pour le traditionnel dîner des champions à l'avant-veille du tournoi, mardi 5 avril, en tant que vainqueur à cinq reprises du Masters (1997, 2001, 2002, 2005 et 2019), personne n'imaginait qu'il avait emmené ses clubs en soute.

Dernier indice d'un retour imminent selon les fans : il a joué sur le parcours d'Augusta en compagnie de son fils Charlie et de son ami Justin Thomas, 7e joueur mondial. "Il était là mardi et il essaie de voir ce qu'il peut faire, expliquait le 8e mondial Rory McIlroy depuis le Valero Texas Open, quelques jours après avoir croisé l'Américain à Augusta. Personne, à part lui, ne sait s'il peut le faire et s'il croit qu'il peut jouer. Je pense que pour le golf et le Masters, ce serait phénoménal d'avoir Tiger (Woods).

I will be heading up to Augusta today to continue my preparation and practice. It will be a game-time decision on whether I compete. Congratulations to 16-year-old Anna Davis on an amazing win at the @anwagolf and good luck to all the kids in the @DriveChipPutt. — Tiger Woods (@TigerWoods) April 3, 2022

Dimanche, il a annoncé sur Twitter qu'il prendrait sa décision au dernier moment : "Je vais me rendre à Augusta aujourd'hui pour poursuivre ma préparation et mon entraînement. Ce sera une décision à l'heure du coup d'envoi, pour savoir si je participe au tournoi." Franceinfo: sport vous explique pourquoi la rumeur de son retour agite tant le monde du golf ces derniers jours.

Il n'a plus joué depuis son grave accident

Depuis le 15 novembre 2020, Tiger Woods n'a plus joué en compétition. C'était justement lors du 4e tour du Masters d'Augusta, exceptionnellement reporté en automne à cause de la pandémie de Covid-19. Il avait pris la 38e place d'un tournoi remporté par Dustin Johnson. Durant ces presque 500 jours sans compétition, l'Américain a vécu le pire : un grave accident de voiture près de Los Angeles (Californie) survenu le 23 février 2021.

La violence du choc fut telle qu'il a souffert de multiples fractures ouvertes de la jambe droite. Il a été opéré rapidement pour qu'on lui insère une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os de son pied et de sa cheville. En novembre dernier, il racontait même que les docteurs avaient pensé l'amputer.

Depuis, la seule compétition à laquelle le Tigre a participé était une exhibition, en décembre, où il faisait équipe avec son fils. L'événement se déroulait seulement sur 36 trous (au lieu de 72 sur un tournoi professionnel) et il pouvait utiliser une voiturette de golf (ce qui est interdit sur les tournois Majeurs). "J’aimerais pouvoir vous dire quand je pourrais jouer à nouveau, j’aimerais connaitre mon calendrier. Vous allez me revoir sur le PGA Tour mais je ne peux pas vous dire quand car je n’en ai aucune idée", déclarait-il en février au Genesis Invitational, tournoi organisé au Riviera Country Club et dont il est hôte.

Il n'est plus qu'à un titre d'égaler la légende Jack Nicklaus à Augusta

"Je le dis depuis un an, si Tiger peut remarcher, il peut gagner de nouveau", a twitté la semaine dernière Hank Haney, l'ex-entraîneur de l'ancien numéro un mondial. Personne ne peut savoir dans quel état le recordman de victoires sur le PGA Tour (82, à égalité avec Sam Snead) se situe actuellement, mais tous ses fans s'imaginent déjà le voir enfiler une sixième veste verte dévolue au vainqueur du Masters. D'ailleurs, Woods a été le joueur le plus plébiscité par les bookmakers le jour de son 18 trous sur le parcours d'Augusta, preuve de l'espoir qu'il a fait naître aux Etats-Unis (sa côte est de 50/1 alors qu'il pointe au 944e rang mondial).

I’ve been saying this for a year, if Tiger can walk again he can win again — Hank Haney (@HankHaney) March 30, 2022

Seul Jack Nicklaus le dépasse encore dans la l'histoire du golf avec six victoires au Masters et surtout 18 Majeurs au total, contre 15 pour Tiger Woods. Le golfeur de 46 ans, qui pointe actuellement au 944e rang mondial, court toujours après les succès au plus haut niveau et le temps presse pour combler son retard sur le Golden Bear. "Il veut avoir avoir une chance de gagner, assure l’ancien golfeur aux huit titres sur le PGA Tour, Brad Faxon. Je ne pense pas que Tiger Woods se montrera avant d’en être en capacité."

Il a déjà réalisé un formidable come-back à Augusta

L’histoire de Tiger Woods est intimement liée à celle d’Augusta. Cette année, le Californien fête les 25 ans de sa première victoire en Majeur, ici sur le Masters en 1997. 22 ans après, en 2019, il y écrivait l’une des plus grands pages de l’histoire du golf en s’adjugeant sa cinquième veste verte, onze ans après son dernier succès en Majeur. "Je place cette victoire tout en haut. C'est ma plus belle", affirmait-il après son sacre.

A l'époque, Tiger Woods revenait déjà de sérieuses blessures. Souffrant du dos, le Tigre avait été opéré à plusieurs reprises et avait manqué quasiment deux saisons complètes en 2016 et 2017, sans compter ses troubles médicamenteux. Une victoire qui rappelait sa dernière en Majeur, à l’US Open 2008, où il avait avoué quelques jours plus tard avoir joué (et gagné) avec une double fracture de fatigue au tibia gauche. Le tout deux mois après une opération du genou gauche. Tiger Woods est immortel.