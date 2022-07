Golf : le premier succès de Cameron Smith, les larmes de Tiger Woods... Ce qu'il faut retenir du 150e British Open

A 28 ans, Cameron Smith est sorti du bois pour signer une magnifique victoire, dimanche 17 juillet, lors du 150e British Open. Classé 4e avant le dernier jour, l'actuel 6e joueur mondial a finalement rendu une carte de -20 pour s'imposer d'un coup devant l'Américain Cameron Young (-19). Le Nord-irlandais Rory McIlroy (-18) complète le trio de tête. Cette édition aura aussi été marquée par les larmes de Tiger Woods qui, s'il ne prend pas sa retraite, a déclaré qu'il ne refoulerait sans doute plus les greens de Saint Andrews. Voici ce qu'il faut retenir de cette édition :

En embuscade avec quatre coups de retard à l'orée du dernier tour, Cameron Smith a terminé en trombe ce British Open pour s'adjuger son premier tournoi du Grand Chelem et se faire un nom auprès du grand public. Avec une ultime carte de -8, l'Australien a notamment enchaîné cinq birdies de suite du trou 10 au 14 pour prendre la tête.

Ce succès signe la consécration pour Smith, déjà très performant cette saison avec une victoire au Players championship, officieux cinquième Majeur, et une troisième place au Masters, premier Majeur de l'année.

'Oh my goodness' Cam Smith with nerves of steel #The150thOpen pic.twitter.com/DQ3atZKXTY

Sa seule volonté n'aura pas suffi. Tiger Woods n'a pas réussi à passer le cut en Ecosse et c'est en larmes qu'il a quitté le tournoi. "Je ne prends pas ma retraite", a-t-il d'abord assuré. "Mais je ne sais pas si je serai encore capable physiquement de revenir ici, à Saint Andrews, quand son tour reviendra d'accueillir le British Open", a-t-il ajouté pour expliquer ses larmes.

Tiger Woods takes an emotional walk down 18 for what could possibly be his final British Open at St. Andrews pic.twitter.com/cuEl7LTbkH