Football : soupçonné de racisme, Christophe Galtier porte plainte pour diffamation et menace de mort

L'entraîneur du Paris Saint-Germain est accusé d'avoir tenu des propos racistes lorsqu'il était entraîneur du club de Nice.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier, soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoires lors de son passage à l'OGC Nice, a déposé plainte vendredi 21 avril pour menaces de mort et diffamation contre Julien Fournier et les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina, a déclaré à l'AFP son avocat Olivier Martin.

Dans cette affaire, l'ancien coach des Aiglons est accusé de s'être plaint du trop grand nombre de joueurs "noirs et de musulmans" dans l’équipe de Nice. Ces propos, figurant dans un e-mail qui aurait été envoyé à la direction des Aiglons, avaient été révélés par un journaliste indépendant et RMC.

Le parquet de Paris a confirmé qu'une plainte de Christophe Galtier avait été reçue vendredi au pôle national de lutte contre la haine en ligne. Ces plaintes visent Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice, les deux journalistes, Daniel Riolo et Romain Molina, pour diffamation et mise en danger par diffusion d'informations. Une autre pour harcèlement et menace de mort contre X a également été déposée, a précisé l'avocat.