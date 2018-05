Départ de Zidane du Real Madrid : Philippe Montanier salue "l'intelligence" du coach qui a su gérer "un des clubs les plus durs"

L'ex-entraîneur de la Real Sociedad (2011-2013) Philippe Montanier pense que Zinédine Zidane va maintenant "se ressourcer", "voir ce qui se passe ailleurs".

Philippe Montanier, ancien entraîneur de la Real Sociedad (2011-2013) se dit, sur franceinfo, "admiratif" de Zinédine Zidane qui a annoncé, jeudi 31 mai, qu'il quittait son poste d'entraîneur du Real Madrid. "C’est très intelligent de sa part et très responsable vis-à-vis de son club", a ajouté l'actuel entraîneur du RC Lens. "C’est une décision tout à fait cohérente et en plus partir avec une Champions League, c’était le bon moment. Il faut encore saluer l’intelligence de Zinedine Zidane dans ses décisions et sa gestion de carrière", a-t-il poursuivi.

Son empreinte, c’est qu’il a réussi à inculquer à son équipe à savoir tout faire, au moment où il fallait.Philippe Montanier

Entraîneur d'un club comme le Real "est un métier très usant" : "Cela fait trois années qu’il est sous pression parce que c’est un club énorme à diriger", a estimé Philippe Montanier. Le club madrilène est "un des clubs les plus durs à gérer et il l’a fait de manière admirable : il y en a très peu au monde capable de faire ça." Le plus difficile selon l'ex-entraîneur de la Real Sociedad, c’est d’arriver à "faire jouer ensemble" ces stars et "c’est ce qu’il est arrivé à faire."

Il rend également hommage à l'entraîneur français qui a "passé des diplômes, est devenu adjoint", "a appris le métier". Philippe Montanier pense que Zinédine Zidane va maintenant "se ressourcer", "voir ce qui se passe ailleurs" . Ensuite, "ce sont les opportunités et les défis qui se présenteront"... Reste à voir "si c’est à la hauteur de son immense talent."