Zidane au PSG, infrastructures, violences dans les stades... Ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron sur le sport à Clichy-sous-Bois

Il n'en fallait pas plus pour raviver le serpent de mer. Interrogé par RMC mercredi 8 juin sur la rumeur envoyant Zinédine Zidane au Paris Saint-Germain, Emmanuel Macron a confié qu'il aimerait voir l'ex-entraîneur du Real Madrid "revenir" en Ligue 1 pour "le rayonnement de la France".

"Je n'ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur", a déclaré le président de la République en marge d'un déplacement à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) sur le thème du sport chez les jeunes.

"On a très envie d'avoir dans le championnat français un coach de ce talent, qui a su ramener trois grandes coupes", a précisé Emmanuel Macron, pourtant supporter marseillais, en évoquant les Ligues des champions gagnées par Zidane sur le banc madrilène. Sa dernière saison passée dans l'Hexagone remonte à 1995-1996. Il avait alors disputé la finale de Coupe de l'UEFA avec les Girondins de Bordeaux.

"Chasser l'incivisme dans le sport"

Au passage, le chef de l'Etat est revenu sur ses échanges avec Kylian Mbappé. L'attaquant parisien avait dit avoir apprécié les "bons conseils" du président au moment de prolonger son contrat. "J'ai pu parler avec Kylian Mbappé, mais il a fait son choix en conscience, et il l'a montré, il est très mûr", a précisé Emmanuel Macron.

Interrogé par RMC, le président de la République a aussi plaidé pour "chasser l'incivisme dans le sport", affirmant qu'il n'y avait "pas de place pour la violence hors du stade et dans le stade". Une vive polémique entoure la gestion de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, teintée d'incidents autour de l'enceinte, tandis que de nombreux autres débordements en tribunes ont émaillé la saison de Ligue 1. Il a appelé à "former les supporters, changer les mentalités" et à effectuer "un travail d'éducation", avec "l'école, les clubs de sport, les fédérations".

Le sport pour tous et partout, voilà notre objectif. L'engagement que j'ai pris en octobre 2021 se concrétise : plus de 400 terrains et salles de sport sont déjà en cours d'installation ! Nous irons au bout, car c'est aussi par le sport que nous mettrons fin aux inégalités. https://t.co/Wlz9EVZ6w8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2022

Ce dernier a profité de ce déplacement à Clichy-sous-Bois, à quatre jours du premier tour des législatives, pour annoncer plusieurs mesures sur l'importance du sport pour les jeunes. "Dès la rentrée prochaine, on aura la demi-heure de sports dans toutes les classes primaires" chaque jour, a affirmé Emmanuel Macron, en confirmant une promesse faite durant la campagne pour la présidentielle.

Le Pass'Sport étendu aux étudiants boursiers

Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé que le Pass'Sport allait être étendu aux 760 000 étudiants boursiers. Cette mesure a été annoncée en mai 2021 pour soutenir la reprise de licences dans les clubs sportifs après la crise sanitaire afin d'encourager la pratique sportive, plus faible parmi les étudiants.

Le président de la République a inauguré un dojo solidaire à Clichy-sous-Bois, permettant à des jeunes issus de quartiers défavorisés de pratiquer le judo gratuitement. Ce dojo s'incrit dans le "Plan 5 000 terrains", qui prévoit l'aménagement de 5 000 équipements sportifs de proximité, à l'horizon des JO de 2024, pour 200 millions d'euros.