VIDEO. Après Ronaldo, Maradona inaugure une statue (ratée) à son effigie

Les Ballons d’or n’ont décidément pas de chance avec les statues de bronze. Quelques mois après l'inauguration de celle représentant Ronaldo à l'aéroport de Madère, c'est un autre footballeur mondialement connu qui a eu droit à une telle reconnaissance : Maradona. Celui qui est surnommé "El Pibe de Oro" a dévoilé cette œuvre imposante de quatre mètres de haut, en bronze, à Calcutta, en Inde, le 11 décembre 2017. Le point commun avec celle de Ronaldo ? Ces œuvres ont été jugées assez peu ressemblantes avec la réalité et rapidement moquées par les internautes.

