Un club de football de Sète va perdre ses subventions en raison de "pratiques communautaires" constatées par la préfecture

La préfecture de l'Hérault a décidé de supprimer son agrément au club de football du Sète Olympique Football Club, privant ainsi le club de ses subventions publiques, en raison de "pratiques communautaires" détectées en son sein, rapporte jeudi 25 avril France Bleu Hérault.

"Un contrôle des services de l’État a révélé des pratiques communautaires au sein de l’association Sète Olympique Football Club", explique la préfecture sur X, évoquant le "choix délibéré de ne pas développer la pratique féminine du football" et "l'absence de neutralité liée à l’utilisation d’un signe emblématique de la religion musulmane comme logo du club, apposé sur le maillot des joueurs".

Plus de subventions ni d'accès aux équipements de la commune

"En conséquence, j’ai décidé de retirer l’agrément accordé à l’association sportive Sète Olympique Football Club résultant de son affiliation à la Fédération française de football", poursuit la préfecture. En raison de cette décision, la municipalité de Sète "ne versera pas à cette association la subvention votée pour l’année 2024 et va mettre fin à la mise à disposition des équipements sportifs de la commune", termine la préfecture.

🟥 Lutte contre le séparatisme et le communautarisme dans l’#Hérault ⤵️



Un contrôle des services de l’Etat a révélé des pratiques communautaires au sein l’association Sète Olympique Football Club :

❌ choix délibéré de ne pas développer la pratique féminine du football

❌… pic.twitter.com/8rlWt9sSZs — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) April 23, 2024

Environ 70 footballeurs sont licenciés dans ce club, selon France Bleu Hérault. L'association a deux mois pour déposer un recours. Par la voix de Me Sefen Guez Guez, elle "dément l'intégralité des accusations portées contre elle". L'avocat dénonce un "pur affichage" et parle de décision "disproportionnée et manifestement illégale". Il annonce que "l'arrêté du préfet a été attaqué devant le tribunal administratif de Montpellier" et qu'une audience publique "se tiendra lundi 16 mai".