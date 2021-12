Ligue Europa Conférence : Tottenham annonce le report du match contre Rennes, les Bretons dénoncent une "décision unilatérale"

Après la neige à Bergame en Ligue des champions mercredi 8 décembre, c'est cette fois le Covid-19 qui a raison d'un match de Coupe d'Europe. Alors qu'ils devaient recevoir Rennes pour la dernière journée de groupe de Ligue europa conference jeudi 9 décembre, les Spurs ont annoncé, mercredi soir, que le match n'aurait pas lieu.

"Nous pouvons confirmer que notre match de Ligue Europa Conférence à domicile contre Rennes n'aura pas lieu demain", a indiqué le club anglais dans un communiqué.

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.



