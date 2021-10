Série A : grâce à un Olivier Giroud décisif, l'AC Milan prend la tête du championnat italien

Un but du pied gauche et l'AC Milan prend la tête de la Serie A. Opposé au Torino, le mardi 26 octobre, le club milanais s'est imposé 1-0, grâce à un nouveau but d'Olivier Giroud. C'est le troisième but du champion du monde cette saison dans le championnat italien.

Sur le premier corner de l'AC au quart d'heure de jeu, l'attaquant français a été à la réception au second poteau d'une déviation de la tête de Rade Krunic. Suffisant pour permettre aux hommes de de Stefano Pioli d'enchainer une sixième victoire en championnat et de rester invaincu après dix journées.

Avec Giroud, mais sans Zlatan Ibrahimovic sur le banc au coup d'envoi, les Rossoneri n'ont cependant pas multiplié les occasions, de même que les Turinois, dominateurs dans la possession, mais sans tir cadré en première période.

Les visiteurs, entreprenants dans le deuxième acte, auraient pu aller chercher l'égalisation. Une première fois, Belotti a manqué sa frappe devant Tatarusanu (53e). Vingt minutes plus tard, son remplaçant Antonio Sanabria a quant à lui perdu son duel contre le gardien roumain (75e). Ce dernier s'est montré sérieux dans les dernières secondes pour repousser les quelques assauts adverses.

9 - AC Milan have won nine of their opening 10 games in a Serie A season for the second time in their history, after doing so in 1954/55 campaign, under Béla Guttmann (W9 D1). Dominant.#MilanTorino pic.twitter.com/5HuJjUQDtN